Comissão especial para fiscalizar serviços de saúde inicia trabalhos na Câmara de Brusque

Foto: Aline Bortoluzzi/Câmara de Brusque

A Comissão Especial de Saúde iniciou os trabalhos na Câmara de Brusque na semana passada. O grupo vai fiscalizar os serviços de saúde no município.

Os vereadores Joubert Lungen (Podemos) e Pedro Neto (PL) foram eleitos presidente e vice da comissão, respectivamente. São membros André Rezini (PP), Bete Eccel (PT) e Felipe Hort (Novo).

A iniciativa de criar a comissão partiu de Bete, via requerimento, aprovado pelo plenário no ano passado.

A comissão irá levantar informações sobre atendimentos, consultas, exames, procedimentos, filas de espera, estrutura, recursos humanos e financeiros, entre outras demandas.