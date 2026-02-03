Como fica a lista de pré-candidatos de Brusque nas eleições de 2026 após anúncio do Republicanos

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O diretório municipal do Republicanos de Brusque indicou quem são os pré-candidatos a deputado estadual e federal do partido nesta segunda-feira, 2.

O pastor Marcus Foppa (Republicanos) e o presidente da Câmara de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos), são os nomes escolhidos pela legenda para disputa das eleições de 2026. O aval final depende do diretório estadual.

A definição prévia dos republicanos muda a lista de pré-candidatos do município.

Por enquanto, o ex-procurador-geral Danilo Visconti (Republicanos) está fora dela. Ele pode ser incluído no futuro, mas hoje não há mais previsão de entrar na disputa de outubro.

Confira a lista de pré-candidatos de Brusque atualizada:

Pré-candidatos a deputado estadual (7 nomes)

Cacá Tavares (Podemos)

Deco Batisti (PL)

Marcus Foppa (Republicanos)

Paulo Eccel (PT)

Rick Zanata (Novo)

Rodrigo Voltolini (PSDB)

Santiago César (Missão)

Pré-candidatos a deputado federal (3 nomes)