Como fica a lista de pré-candidatos de Brusque nas eleições de 2026 após anúncio do Republicanos
Danilo Visconti (Republicanos) está fora da lista, pelo menos por enquanto
O diretório municipal do Republicanos de Brusque indicou quem são os pré-candidatos a deputado estadual e federal do partido nesta segunda-feira, 2.
O pastor Marcus Foppa (Republicanos) e o presidente da Câmara de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos), são os nomes escolhidos pela legenda para disputa das eleições de 2026. O aval final depende do diretório estadual.
A definição prévia dos republicanos muda a lista de pré-candidatos do município.
Por enquanto, o ex-procurador-geral Danilo Visconti (Republicanos) está fora dela. Ele pode ser incluído no futuro, mas hoje não há mais previsão de entrar na disputa de outubro.
Confira a lista de pré-candidatos de Brusque atualizada:
Pré-candidatos a deputado estadual (7 nomes)
- Cacá Tavares (Podemos)
- Deco Batisti (PL)
- Marcus Foppa (Republicanos)
- Paulo Eccel (PT)
- Rick Zanata (Novo)
- Rodrigo Voltolini (PSDB)
- Santiago César (Missão)
Pré-candidatos a deputado federal (3 nomes)
- Jean Dalmolin (Republicanos)
- Jean Pirola (PP)
- João Martins (PSD)