Como fica a lista de pré-candidatos de Brusque nas eleições de 2026 após anúncio do Republicanos

Danilo Visconti (Republicanos) está fora da lista, pelo menos por enquanto

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O diretório municipal do Republicanos de Brusque indicou quem são os pré-candidatos a deputado estadual e federal do partido nesta segunda-feira, 2.

O pastor Marcus Foppa (Republicanos) e o presidente da Câmara de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos), são os nomes escolhidos pela legenda para disputa das eleições de 2026. O aval final depende do diretório estadual.

A definição prévia dos republicanos muda a lista de pré-candidatos do município.

Por enquanto, o ex-procurador-geral Danilo Visconti (Republicanos) está fora dela. Ele pode ser incluído no futuro, mas hoje não há mais previsão de entrar na disputa de outubro.

Confira a lista de pré-candidatos de Brusque atualizada:

Pré-candidatos a deputado estadual (7 nomes)

  • Cacá Tavares (Podemos)
  • Deco Batisti (PL)
  • Marcus Foppa (Republicanos)
  • Paulo Eccel (PT)
  • Rick Zanata (Novo)
  • Rodrigo Voltolini (PSDB)
  • Santiago César (Missão)

Pré-candidatos a deputado federal (3 nomes)

  • Jean Dalmolin (Republicanos)
  • Jean Pirola (PP)
  • João Martins (PSD)