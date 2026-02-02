Ir para o conteúdo

Como fica o primeiro escalão do governo André Vechi após mudanças

Governo mudou comando na Infraestrutura, Fundema, Saúde e mais

Thiago Facchini
João Venzon (esq.) foi anunciado como secretário nesta segunda, a mais recente mudança no primeiro escalão | Foto: Prefeitura de Brusque/Divulgação

O primeiro escalão do governo André Vechi (PL) passou por algumas mudanças em pouco mais de um ano.

A mais recente ocorreu nesta segunda-feira, 2, em que o novo secretário de Infraestrutura, João Venzon, assumiu o cargo no lugar de Lucas Fachi. Outras mudanças ocorreram durante o ano passado.

Aurinho Silveira, então chefe de gabinete, pediu demissão e foi substituído por Leonardo Zanella, que era secretário de Administração. Com a movimentação, o então diretor-geral de Gestão Estratégica, João Tusset, assumiu a Secretaria de Administração.

Outra mudança ocorreu na Secretaria de Saúde. Ricardo Freitas substituiu Thayse Rosa, que deixou o cargo.

Rodrigo Cesari foi convidado para deixar a Secretaria de Relações Institucionais e assumir como diretor-presidente do Samae, no lugar de Cláudio Pereira. Nas Relações, passou a exercer a função Brunno Godoy.

O então secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade, pediu demissão, e no lugar dele foi nomeado Roberto Carlos Marques. No entanto, a nomeação é provisória.

Por fim, Leonardo Pereira, então diretor-geral da Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundema), assumiu como superintendente no lugar de Cristiano Olinger.

Confira o primeiro escalão

chefe de gabinete
Leonardo Zanella

procurador-geral
Rafael Maia

secretário de Obras
Ivan Bruns Filho

secretário de Infraestrutura Estratégica
João Venzon

secretária de Educação
Franciele Mayer

secretária de Orçamento e Finanças
Edena Censi

secretário de Transparência
Thomas Haag

secretário de Saúde
Ricardo Freitas

secretária de Planejamento Urbano
Heloisa Almeida

secretário de Fazenda
Guilherme Ouriques

secretário de Administração e Gestão Estratégica
João Tusset

secretário de Parcerias, Concessões e Convênios
José Henrique Nascimento

secretário de Relações Institucionais
Brunno Godoy

secretário de Trânsito e Mobilidade
Roberto Carlos Marques (interino)

secretário de Desenvolvimento Social
Volnei Montibeller

secretário de Desenvolvimento Econômico
Valdir Walendowsky

diretor-presidente do Samae
Rodrigo Cesari

diretor-presidente do Ibprev
Paulo Carvalho

superintendente da Fundema
Leonardo Pereira

diretor-geral da Fundação Cultural
Igor Balbinot

diretor-geral da FME
Luiz Paulo de Souza

diretora-geral da Fumtur
Juliana da Silva

diretor-geral do Zoobotânico
Marcos Deichmann

diretora-geral do Procon
Raquel Schoening

controlador-geral
Daniel Felício