Como fica o primeiro escalão do governo André Vechi após mudanças

João Venzon (esq.) foi anunciado como secretário nesta segunda, a mais recente mudança no primeiro escalão | Foto: Prefeitura de Brusque/Divulgação

O primeiro escalão do governo André Vechi (PL) passou por algumas mudanças em pouco mais de um ano.

A mais recente ocorreu nesta segunda-feira, 2, em que o novo secretário de Infraestrutura, João Venzon, assumiu o cargo no lugar de Lucas Fachi. Outras mudanças ocorreram durante o ano passado.

Aurinho Silveira, então chefe de gabinete, pediu demissão e foi substituído por Leonardo Zanella, que era secretário de Administração. Com a movimentação, o então diretor-geral de Gestão Estratégica, João Tusset, assumiu a Secretaria de Administração.

Outra mudança ocorreu na Secretaria de Saúde. Ricardo Freitas substituiu Thayse Rosa, que deixou o cargo.

Rodrigo Cesari foi convidado para deixar a Secretaria de Relações Institucionais e assumir como diretor-presidente do Samae, no lugar de Cláudio Pereira. Nas Relações, passou a exercer a função Brunno Godoy.

O então secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade, pediu demissão, e no lugar dele foi nomeado Roberto Carlos Marques. No entanto, a nomeação é provisória.

Por fim, Leonardo Pereira, então diretor-geral da Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundema), assumiu como superintendente no lugar de Cristiano Olinger.

Confira o primeiro escalão

chefe de gabinete

Leonardo Zanella

procurador-geral

Rafael Maia

secretário de Obras

Ivan Bruns Filho

secretário de Infraestrutura Estratégica

João Venzon

secretária de Educação

Franciele Mayer

secretária de Orçamento e Finanças

Edena Censi

secretário de Transparência

Thomas Haag

secretário de Saúde

Ricardo Freitas

secretária de Planejamento Urbano

Heloisa Almeida

secretário de Fazenda

Guilherme Ouriques

secretário de Administração e Gestão Estratégica

João Tusset

secretário de Parcerias, Concessões e Convênios

José Henrique Nascimento

secretário de Relações Institucionais

Brunno Godoy

secretário de Trânsito e Mobilidade

Roberto Carlos Marques (interino)

secretário de Desenvolvimento Social

Volnei Montibeller

secretário de Desenvolvimento Econômico

Valdir Walendowsky

diretor-presidente do Samae

Rodrigo Cesari

diretor-presidente do Ibprev

Paulo Carvalho

superintendente da Fundema

Leonardo Pereira

diretor-geral da Fundação Cultural

Igor Balbinot

diretor-geral da FME

Luiz Paulo de Souza

diretora-geral da Fumtur

Juliana da Silva

diretor-geral do Zoobotânico

Marcos Deichmann

diretora-geral do Procon

Raquel Schoening

controlador-geral

Daniel Felício