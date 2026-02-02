Como fica o primeiro escalão do governo André Vechi após mudanças
Governo mudou comando na Infraestrutura, Fundema, Saúde e mais
O primeiro escalão do governo André Vechi (PL) passou por algumas mudanças em pouco mais de um ano.
A mais recente ocorreu nesta segunda-feira, 2, em que o novo secretário de Infraestrutura, João Venzon, assumiu o cargo no lugar de Lucas Fachi. Outras mudanças ocorreram durante o ano passado.
Aurinho Silveira, então chefe de gabinete, pediu demissão e foi substituído por Leonardo Zanella, que era secretário de Administração. Com a movimentação, o então diretor-geral de Gestão Estratégica, João Tusset, assumiu a Secretaria de Administração.
Outra mudança ocorreu na Secretaria de Saúde. Ricardo Freitas substituiu Thayse Rosa, que deixou o cargo.
Rodrigo Cesari foi convidado para deixar a Secretaria de Relações Institucionais e assumir como diretor-presidente do Samae, no lugar de Cláudio Pereira. Nas Relações, passou a exercer a função Brunno Godoy.
O então secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade, pediu demissão, e no lugar dele foi nomeado Roberto Carlos Marques. No entanto, a nomeação é provisória.
Por fim, Leonardo Pereira, então diretor-geral da Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundema), assumiu como superintendente no lugar de Cristiano Olinger.
Confira o primeiro escalão
chefe de gabinete
Leonardo Zanella
procurador-geral
Rafael Maia
secretário de Obras
Ivan Bruns Filho
secretário de Infraestrutura Estratégica
João Venzon
secretária de Educação
Franciele Mayer
secretária de Orçamento e Finanças
Edena Censi
secretário de Transparência
Thomas Haag
secretário de Saúde
Ricardo Freitas
secretária de Planejamento Urbano
Heloisa Almeida
secretário de Fazenda
Guilherme Ouriques
secretário de Administração e Gestão Estratégica
João Tusset
secretário de Parcerias, Concessões e Convênios
José Henrique Nascimento
secretário de Relações Institucionais
Brunno Godoy
secretário de Trânsito e Mobilidade
Roberto Carlos Marques (interino)
secretário de Desenvolvimento Social
Volnei Montibeller
secretário de Desenvolvimento Econômico
Valdir Walendowsky
diretor-presidente do Samae
Rodrigo Cesari
diretor-presidente do Ibprev
Paulo Carvalho
superintendente da Fundema
Leonardo Pereira
diretor-geral da Fundação Cultural
Igor Balbinot
diretor-geral da FME
Luiz Paulo de Souza
diretora-geral da Fumtur
Juliana da Silva
diretor-geral do Zoobotânico
Marcos Deichmann
diretora-geral do Procon
Raquel Schoening
controlador-geral
Daniel Felício