Definido novo secretário de Administração do governo André Vechi

João Tusset deve ser nomeado nesta semana | Foto: Divulgação

O administrador público João Tusset foi escolhido como novo secretário de Administração e Gestão Estratégica no governo André Vechi (PL).

A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM) nesta semana.

Atualmente, ele é o “número 2” da pasta. João assume a chefia da secretaria após a saída de Leonardo Zanella, que exercerá o cargo de chefe de gabinete.

Ele já exerceu outros cargos na prefeitura durante a gestão de Vechi:

Foi chefe de Planejamento Governamental (2023), diretor do Escritório de Projetos (2024), diretor-geral de Gestão Estratégica (2025) e, agora em 2026, secretário de Administração e Gestão Estratégica.