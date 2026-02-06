Editorial: Foco nos assuntos daqui

O ano legislativo começou. O ano eleitoral também. Como destacou o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), em discurso na primeira sessão da Câmara do ano, os vereadores terão grandes desafios em 2026. Para quem exerce a vereança, seja ele pré-candidato a deputado ou não, o mandato pode acabar ficando um pouco de lado para concentrar esforços na disputa eleitoral.

Em Brusque, quatro vereadores são pré-candidatos a deputado: Cacá Tavares (Podemos), Jean Dalmolin (Republicanos), Jean Pirola (PP) e Rick Zanata (Novo). Em Guabiruba e Botuverá, ninguém deve concorrer. Porém, uma coisa é certa: todos os 33 vereadores das três cidades já estão pensando nas eleições de outubro.

Exemplo disso são os vereadores do PP, PSD e Podemos de Guabiruba. Seis dos nove parlamentares estão com acordo praticamente selado para apoiar o empresário João Martins (PSD) ao cargo de deputado federal. É a prova que as eleições afetam os políticos que sequer disputam cargos.

A movimentação no Legislativo é nacional, estadual e municipal. A corrida eleitoral causa um problema: o desinteresse nas demandas locais. Nestes períodos, os mandatos dos vereadores acabam ficando de lado, abrindo espaço para dedicação intensa à pré-campanha e à campanha dos políticos que eles apoiam.

É fundamental que os vereadores dediquem a atenção naquilo que foram designados. O papel do parlamentar é ser a voz de fiscalização da comunidade, com foco nos assuntos locais: a rua que precisa ser pavimentada, a melhora no atendimento no posto de saúde e outros assuntos pertinentes às cidades.

Não é papel do vereador “surfar” no período eleitoral e passar a utilizar assuntos nacionais que pouco ou nada tem a ver com Brusque, Guabiruba e Botuverá. Para isso, temos deputados federais e senadores. Brasília não é aqui.

Roguemos que, neste ano, seja diferente dos demais períodos eleitorais. O foco precisa ser 100% nos problemas da cidade. Brusque, Guabiruba e Botuverá ainda têm muitas demandas, que não dependem apenas da prefeitura. A cobrança precisa ser constante também por parte dos 33 vereadores.

Política não pode se basear apenas em eleições. Políticos não podem destinar todos os seus esforços na eleição seguinte assim que a atual acaba. A política precisa ser uma construção diária, com dedicação intensa.

O vereador é eleito (e pago) para fazer o papel de vereador, não o de deputado, muito menos o de cabo eleitoral. A população de Brusque, Guabiruba e Botuverá espera que os parlamentares municipais façam jus às funções para as quais foram eleitos.