Eleições 2026: Republicanos de Brusque anuncia pré-candidatos do partido a deputado estadual e federal

Fotos: Wendel Rudolfo/Arquivo O Município, Arquivo pessoal e Câmara de Brusque/Divulgação

O diretório municipal do Republicanos definiu internamente quem são os pré-candidatos do partido aos cargos de deputado estadual e federal nas eleições de 2026. A legenda pretende lançar dois nomes de Brusque para as vagas.

O presidente da Câmara de Brusque, Jean Dalmolin, é o pré-candidato do partido a deputado federal. Ele já declarava pretensão de concorrer a uma cadeira em Brasília, e conta com o aval do diretório municipal para entrar na disputa.

O pastor Marcus Foppa se filiou ao Republicanos e é o nome do diretório como pré-candidato a deputado estadual. Marcus é o atual vice-presidente do Conselho de Pastores de Brusque (Copab), entidade forte nos bastidores da política local.

Apesar dos nomes predefinidos, o Republicanos de Brusque trabalha com uma outra alternativa para as eleições de 2026. O ex-procurador-geral Danilo Visconti se filiou ao partido. No entanto, ele não deve entrar na disputa de outubro.

Danilo está à disposição do Republicanos e ainda há muito o que acontecer até as convenções partidárias, em que os candidatos serão definidos. Atualmente, Foppa e Dalmolin são os escolhidos do partido como pré-candidatos.

O Republicanos mudou de comando recentemente. O partido saiu da alçada do prefeito André Vechi (PL) e voltou a caminhar com as próprias pernas. O vice-prefeito Deco Batisti, então presidente municipal do Republicanos, perdeu o comando da legenda para o ex-presidente Cláudio Pereira, que reassumiu a chefia do diretório municipal.

Após ser retirado do cargo sob aval do diretório estadual do Republicanos, Deco se filiou ao PL. Ele é pré-candidato a deputado estadual e deve formar dobradinha com o vereador Jean Pirola (PP), pré-candidato a deputado federal. O Republicanos agora não integra mais o grupo governista.