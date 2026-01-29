Escândalo do Banco Master começa a se aproximar de SC

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Chegando perto

Como antecipado aqui, o escândalo do Banco Master está se aproximando de SC. Um dos processos abertos investiga irregularidades com a compra de títulos, praticamente sem valor nenhum mas que de repente se transformaram em bilhões) do extinto Besc, em 2008, por fundos do Master, que inflaram seu valor milhares de vezes. As perguntas permanecem: de quem o Master comprou as tais cártulas e quem as vendeu e por quanto? A Comissão de Valores Mobiliários investiga a operação desde 2022. Em sigilo.

Comoção nacional

Impressionante a repercussão, nacional e agora até internacional, da cruel morte do cão comunitário Orelha, espancado por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis. Além da intervenção do governador Jorginho Mello, para que se apure os fatos o mais rápido possível, a apresentadora de TV Ana Maria Braga,deu seu forte recado, em seu programa, indagando que educação aqueles perversos guris receberam de seus pais.

Discriminação seletiva

A Ação Direta de Inconstitucionalidade protocolada ontem no Supremo Tribunal Federal, pelo PT e a Coalizão Negra por Direitos contra a lei catarinense que proíbe cotas raciais em universidades públicas estaduais e em instituições que recebam verbas públicas no Estado, enumera, dentre outros pontos, que ela faz discriminação seletiva, ou seja, mantém cotas para pessoas com deficiência e egressos de escola pública, mas exclui deliberadamente negros e indígenas, o que caracterizaria discriminação direta. Outra ação foi protocolada pelo PSOL, UNE, Educafro e Conselho Federal d OAB. O governo catarinense defende “concorrência mais justa” e meritocracia.

Baú 1

Quem for buscar nos arquivos das redes sociais encontrará lá críticas do prefeito de Joinville, Adriano Silva (Novo), agora pré-candidato a vice-governador do Estado, ao vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Senado por SC.

Baú 2

A mais recente foi em entrevista ao programa Cabeça de Político, exibido no YouTube, quando afirmou que que a candidatura do filho do ex-presidente por SC seria uma "agressão". Ressalva que a mesma crítica faria a qualquer outro que quisesse se mudar do seu pleito eleitoral para um estado meramente por uma questão de oportunidade de voto.

Baú 3

A situação faz lembrar a célebre frase de Nereu de Oliveira Ramos, único catarinense a presidir a República (de 11 de novembro de 1955 a 31 de janeiro de 1956): “A política é arte de engolir sapos”. Seja ou não palatável, Adriano terá que engolir esse.

CPI

Se tudo se encaminhar como seu idealizador – o deputado estadual Ivan Naatz, do PL – planeja, a primeira CPI a ser instalada neste ano no Legislativo estadual é a dos cartórios, para investigar os altos valores cobrados por tais serviços. Ele diz que a média de arrecadação dos cartórios de SC é de R$ 300 mil mensais.

Escola pioneira

Portaria recém assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, credencia oficialmente a Escola Superior Imobiliária (ESIM) como a primeira instituição de ensino superior da América do Sul dedicada integralmente à formação acadêmica e à inteligência do mercado imobiliário. Sediada em Florianópolis, iniciará atividades acadêmicas ainda neste semestre, com cursos de tecnólogo, graduação e pós-graduação, presencias, semipresenciais e à distância. O mercado brasileiro reúne atualmente mais de 750 mil corretores de imóveis credenciados.

Licença-paternidade

Ficou pronto para deliberação em plenário projeto relatado pela deputada Ana Paula Lima (PT-SC) que amplia a licença-paternidade de 5 para 20 dias para pais de bebês prematuros. Atualmente, a CLT prevê hipóteses específicas de ausência justificada ao trabalho, como casamento, doação de sangue e comparecimento a audiência judicial, mas não contempla situações relacionadas a complicações no nascimento do filho.

Contra o povo

De lavar a alma alguns artigos na grande mídia impressa nas últimas horas, como de Fernando Gabeira, que acusa o STF de se pôr contra o povo. Escreveu: “A nota de Fachin (Edson Fachin, presidente do STF), as manifestações do procurador geral da Republica ((Paulo Gonet) e o post de Gilmar Mendes confirmam a ideia de uma cúpula judiciária unida para se blindar”.