Ex-governador de SC diz que candidatura ao Senado de Flávio Bolsonaro é “loucura”

Balcão de negócios

Está repercutindo na mídia nacional entrevista do prefeito de Camboriú, ex-senador e ex-governador Leonel Pavan (PSD), ao portal Catarina Notícias, batendo forte na pré-candidatura do vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) para o Senado por SC nas eleições deste ano. Qualificou a pretensão como “loucura” e que o Estado está servindo como um “balcão de negócios” do clã Bolsonaro. Fez coro ao que já disse antes, no mesmo tom, o prefeito de Joinville, Adriano Silva (Novo).

Novos nomes

Com o acordo Mercosul-União Europeia, vários produtos vão mudar de nome no Brasil. Presunto Parma, mortadela Bolonha e queijo Feta, por exemplo, estão entre as denominações europeias que não poderão ser usadas por fabricantes brasileiros. Mas há algumas divergências a resolver de agora em diante. Uma delas envolve o “steinhaeger”, um destilado produzido a partir da infusão de álcool, zimbro e especiarias, cujo nome surgiu na cidade de Steinhagen, na Alemanha, no século 15 e que chegou ao Basil em 1958, através do engenheiro alemão Wenzel Rulf, que montou uma destilaria, a Doble W, em Porto União, no Planalto Norte de SC.

Destinos de Carnaval

Faltando poucas semanas para o Carnaval, a Booking.com, empresa de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo, analisou os destinos brasileiros mais buscados para o Carnaval deste ano. Entre os turistas estrangeiros a boa notícia para SC é que depois do Rio de Janeiro o segundo e o quarto destinos mais procurados são Florianópolis e Bombinhas.

Nudismo

Após habeas corpus da Federação Brasileira de Naturismo, o Tribunal de Justiça de SC concedeu um salvo-conduto coletivo para impedir prisões de praticantes de naturismo na faixa de areia e mar da praia do Pinho, em Balneário Camboriú. Um decreto municipal proibiu o nudismo no local desde 19 de dezembro. O salvo-conduto vale até que o mérito do habeas corpus seja analisado pelo colegiado do tribunal.

Mais uma CPI

O Senado atingiu na noite de segunda-feira o número de assinaturas necessárias para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para apurar crimes e fraudes cometidos pelos operadores do liquidado Banco Master. Dentre as 42 assinaturas estão as dos catarinenses Esperidião Amin (PP) e Jorge Seif (PL). Aguarda-se a manifestação de Ivete da Silveira (MDB).

Em queda

A 36ª edição do Índice do Varejo Stone (IVS) apontou queda de 2,8% nas vendas de SC em dezembro, na comparação anual. Foi o oitavo mês consecutivo de resultados negativos no Estado, o que vem causando impactos diversos, como o fechamento de negócios. Para especialistas o índice reflete a combinação entre renda pressionada e crédito mais restritivo.

Em alta

SC concentra cerca de 1,3 milhão de empreendedores, o equivalente a 4,3% do total do país, com um perfil marcado por maior formalização, renda elevada e forte presença no setor de serviços. Os dados constam no levantamento Perfil do Empreendedor Catarinense, elaborado pelo Sebrae/SC. O estudo mostra que 4 em cada 10 empreendedores catarinenses atuam no setor de serviços, segmento que concentra 42,1% das atividades, seguido pelo comércio (17,6%) e pela agropecuária (14,7%). O rendimento médio mensal é 38% superior à média nacional, alcançando R$ 4 .194 entre os empreendedores que atuam por conta própria e R$ 9.672 entre os empregadores. A jornada média semanal é de 41,5 horas, cerca de três horas a mais do que a média brasileira.

Feminicídios

Dói publicar a informação e que o Brasil bateu recorde de feminicídios em 2025: 1.470 mulheres foram mortas, ante 1.459 em 2024. É a maior quantidade registrada em 10 anos. Em SC foram 51.

Bolsa Família

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou ontem que neste mês 203.719 famílias em todos os 295 municípios de SC estão sendo contempladas com o Bolsa Família. O investimento é de R$ 144,6 milhões e o valor médio do benefício de R$ 710,11.

Maré juvenil

A notícia mais lida no portal do jornal “O Globo” no início desta semana foi sobre jovens argentinos que em grupos de 19 a 22 anos por anos preferiam Balneário Camboriú para passar o verão; agora fazem seu paradeiro na Praia do Rosa, em Imbituba, não sem reclamações pelo barulho que fazem.