Ex-procurador Danilo Visconti deixa PL após dois meses no partido

O ex-procurador-geral da Prefeitura de Brusque Danilo Visconti não está mais filiado ao PL. Ele comunicou, no domingo, 11, que deixava a sigla. A solicitação de desfiliação foi feita em 18 de dezembro. A saída ocorre em menos de dois meses do dia em que confirmou a filiação.

Nos bastidores, houve um incômodo entre membros do PL municipal, presidido pelo prefeito André Vechi, com a filiação de Danilo. A entrada à sigla ocorreu por meio do PL de Rio Negrinho, sem consenso do grupo em Brusque. Em meio ao conflito interno, o ex-procurador solicitou desfiliação da sigla.

Em nota, ele insinuou que alguns membros do PL de Brusque eram “comunistas” e que não necessita “de cargos públicos e/ou políticos para sobreviver”. Finalizou a nota com uma frase em latim, que significa “afasta-te satanás”.

Sobre a pré-candidatura às eleições de 2026, deixou o futuro em aberto: “Quanto à possível candidatura em 2026, reitero, justamente por não precisar de cargos públicos, que deixo na mão de Deus”, escreveu.

Comunico a todos que acompanham meu trabalho que, conforme solicitação que fiz em 18/12/2025, não estou mais filiado no Partido Liberal (PL). Minha decisão foi tomada em virtude de não ficar disputando espaço partidário com alguns comunistas, em âmbito municipal, que fazem uso de partidos de direita para ganharem eleição ou se promoverem politicamente.

Como não necessito de cargos públicos e/ou políticos para sobreviver, entendo ser mais interessante continuar meu projeto independente e livre de amarras. Assim, continuarei na luta pela defesa da liberdade de expressão, pela defesa da anulação do injusto processo referente a 8 de janeiro de 2023, contra o comunismo cultural e político e também em defesa das pautas bolsonaristas, quais sejam, Deus, pátria, família e liberdade!

Como aluno e seguidor de Olavo de Carvalho, entendo que a política vai muito além de partidos políticos e eleições. Assim, sempre estarei no lado oposto aos pilantras!

Quanto à possível candidatura em 2026, reitero, justamente por não precisar de cargos públicos, que deixo na mão de Deus!

Vade retro satana!