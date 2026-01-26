Ex-vereadora de Brusque assume Procuradoria-Geral de Botuverá

Prefeitura de Botuverá/Divulgação

A advogada e ex-vereadora de Brusque, Ana Helena Boos, assumiu oficialmente o cargo de Procuradora-Geral do Município de Botuverá.

A função inclui representar judicialmente o município, orientar juridicamente os atos do Executivo e garantir a conformidade legal das políticas públicas.

Formada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), com pós-graduação em Direito Tributário pela FGV e atualmente cursando pós-graduação em Neuro Estratégia, Ana Helena tem mais de 20 anos de experiência, incluindo atuação no escritório Boos Advogados Associados e passagem pela Procuradoria-Geral de Brusque entre 2007 e 2008.

Na gestão pública, ela já ocupou cargos como Superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Brusque (Fundema), Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, além de ter cumprido um mandato como vereadora no município.

Ao assumir o cargo, Ana Helena destacou o compromisso com a legalidade e a responsabilidade administrativa.

“Assumo essa missão com senso de responsabilidade, respeito às instituições e o compromisso de contribuir para uma gestão segura, transparente e juridicamente sólida para o município de Botuverá”, afirmou.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, comentou que a nomeação fortalece a administração municipal.

“A Ana Helena reúne preparo técnico, vivência na gestão pública e profundo conhecimento jurídico. Sua nomeação fortalece a segurança institucional e a qualidade das decisões administrativas do município”, declarou.