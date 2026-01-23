Filho de Bolsonaro participa de evento do PL em Guabiruba

Foto: Nícolas Haag

O filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, participou na noite desta quinta-feira, 22, de um evento do PL em Guabiruba. Ele esteve presente na Câmara de Vereadores, local em que o evento foi realizado.

Na ocasião, Renan prestigiou a posse do vereador guabirubense Osmar Vicentini Filho como coordenador do PL Jovem na região do Médio Vale do Itajaí.

O evento contou com a presença também do prefeito de Brusque, André Vechi, que é presidente municipal do PL; do ex-deputado estadual e ex-vereador Osmar Vicentini, pai de Vicentini Filho; do ex-prefeito de Brusque Roberto Prudêncio e outros.

Bolsonaros em SC

Renan Bolsonaro é vereador em Balneário Camboriú. Ele é cotado para concorrer ao cargo de deputado federal por Santa Catarina nas eleições de 2026.

Carlos Bolsonaro, irmão de Renan, também coloca Santa Catarina no projeto eleitoral. O ex-vereador do Rio de Janeiro deve disputar o Senado pelo estado.

Outro irmão de Renan, Flávio Bolsonaro pode ser candidato à presidência. Ele é o substituto de Jair Bolsonaro, que está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) por trama golpista.