Fernando Frazão/Agência Brasil

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou nesta terça-feira, 27, ter a expectativa de que o fim da escala 6×1 seja aprovado ainda neste semestre.

Segundo ele, o governo federal está empenhado na diminuição da carga de trabalho semanal.

“Eu espero que isso possa ser pautado [para votação no Congresso], aprovado e promulgado pelo presidente Lula neste primeiro semestre”, disse o ministro.

Boulos concedeu entrevista coletiva após participar de ato na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, para a criação de grupo de trabalho que irá formular políticas para o Complexo da Maré, na zona norte do Rio.

Boulos disse atuar, com o Ministério do Trabalho, em prol da mudança e que já se reuniu e manterá conversas “nas próximas semanas" com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para tratar do tema.

Ministro Guilherme Boulos falou sobre o assunto em coletiva no Rio de Janeiro | Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Assinaturas pelo fim da escala 6×1

O fim da escala 6×1 está previsto na Proposta de Emenda Constitucional nº 8/2025 apresentada à Câmara dos Deputados em fevereiro do ano passado e assinada por 226 deputados. A autoria é da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP).