Governador ignorou parecer da Secretaria de Educação ao sancionar lei que proíbe cotas raciais

Foi contra

Documento obtido pela “Folha de S. Paulo” diz que ao sancionar a lei estadual que proíbe as cotas raciais nas universidades públicas do Estado (Udesc e Acafe), o governador Jorginho Mello ignorou totalmente parecer contrário da Secretaria de Estado da Educação. O parecer foi enviado dia 12 deste mês à Secretaria da Casa Civil. A lei foi sancionada dia 22. A Diretoria de Ensino da SED argumentou pela inconstitucionalidade e expôs o que chamou de perigos da medida "num estado marcado por profundas assimetrias raciais".

Pró-Lula

Não foi só pelo convite que o governador Jorginho Mello fez ao prefeito de Joinville, Adroaldo Silva, para ser seu candidato a vice, que escanteou o MDB do governo estadual, que até ontem detinha as secretaria da Agricultura, através do deputado federal licenciado Carlos Chiodini, e da Infraestrutura e Mobilidade, com o deputado estadual licenciado Jerry Comper. Quanto a Chiodini, consta que o governador queria se livrar dele após constatar, em levantamento feito no Congresso, que em seu atual mandato ele votou a favor do governo em 180 projetos que tramitaram na Câmara dos Deputados.

Comparação

O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, festejou a entrada do seu partido na disputa catarinense com o prefeito de Joinville, Adriano Silva, como candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo governador Jorginho Mello. Postou que a indicação não só evidencia a força do Novo em SC como “apresenta quadros de elevado nível em composições majoritárias muito competitivas”, como Marcel van Hattem no Rio Grande do Sul, Deltan Dallagnol no Paraná e Ricardo Salles em São Paulo.

Quem investe

Uma das grandes surpresas no mercado imobiliário de SC, especialmente em Florianópolis, é a presença de argentinos fazendo investimentos. Mais do que apenas um destino turístico, eles compram principalmente apartamentos ainda na planta na Ilha de SC, nas praias de Canasvieiras, Ingleses, Jurerê e, também e cada vez mais, na Praia do Rosa, em Imbituba. Detalhe: a maioria não chega em busca da "casa dos sonhos", mas sim de oportunidades de negócios. Vendem assim que o imóvel fica pronto e reinvestem em outro projeto.

Quem investe 2

Os preços ajudam. Um apartamento estúdio em construção na Ilha de SC pode ser encontrado por cerca de R$ 200 mil ou US$ 38 mil, valor que convertido e comparado, é competitivo com outros mercados turísticos da região. Tão atrativo que um projeto a ser lançado em maio, chamado Puerto Madero, em Jurerê, inspirado no festejado bairro de Buenos Aires, com unidades de US$ 7 mil por m2, tem 24% de vendas para estrangeiros, incluindo argentinos, portugueses, americanos e russos.

Normativa

Finalmente, o Judiciário estadual, Ministério Público, Secretaria de Estado da Segurança Pública, Polícias Civil, Militar e Científica e Detran-SC se entenderam numa instrução normativa que trata da destinação de veículos sob custódia das forças policiais ou recolhidos em depósitos municipais ou estaduais em razão de apreensão, medida assecuratória ou restrição judicial, vinculados ou não a procedimentos investigativos ou processos judiciais. Atualmente, são mais de 20 mil, sobre os quais o poder público não tem condição de dar o retorno adequado aos seus proprietários quanto à sua guarda.

Quizilas

O que surpreende no julgamento, no TJ-SC, de ação em que um supermercado foi condenado a indenizar uma consumidora em R$ 5 mil por ter caído dentro do estabelecimento após escorregar em um tomate que estava no chão, é tal demanda ter chegado a tal grau da Justiça, quando poderia ser decidida por um juiz de paz em dois minutos de boa conversa. Não por acaso somam-se em milhões as ações na fila que aguardam julgamento. Que pode levar anos.

Rota das oliveiras

Pela lei estadual 19.720, foi instituída a Rota das Oliveiras no Estado de SC, com o objetivo de promover o desenvolvimento turístico, cultural e econômico dos municípios produtores de azeitonas e derivados. São Guaraciaba, Campo Erê, Vargem Bonita, Iomerê, Ibiam, Campos Novos e Rancho Queimado.

Embarque e desembarque

O Aeroporto Internacional de Navegantes divulgou ontem que encerrou 2025 com cerca de 2,3 milhões de passageiros embarcados e desembarcados no seu terminal, consolidando-se como uma das principais portas de entrada aéreas do Sul do Brasil. Foram 25,4 mil pousos e decolagens, o que sustentou sua posição como o segundo fora das capitais mais movimentado do país, atrás apenas de Campinas.