Grande família: parentes de ministros atuaram em quase 2 mil processos no STF e no STJ

Grande família

Saiu ontem uma (mais uma) das notícias mais espantosas sobre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça: parentes (filhos, cônjuges, ex-cônjuges e irmãos) de ministros já atuaram em 1.921 processos nos duas mais importantes cortes de justiça do país.

Quase unanimidade 1

A proibição das cotas raciais está colocando SC na mídia nacional, onde, em reportagens, artigos e até editoriais, se condena a medida, unanimemente. Como voz única, a Procuradoria Geral do Estado de SC sustenta que não, argumentando que decisões até agora do e no STF são sobre a constitucionalidade da criação de cotas, como uma forma de distinção permitida em relação ao princípio da igualdade, porém sem proibir a vedação ou a limitação dessas políticas pelo poder público. Outro argumento é que a sanção foi protegida pelo exercício da autonomia estadual. A discussão irá longe.

Quase unanimidade 2

A propósito, a Universidade do Estado (Udesc), que criticou a sanção da lei, tem apenas 5,2% dos seus professores que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas, índice que é de 25% nas demais universidades estaduais do país. Na população brasileira, são 56,3% de pessoas pretas, pardas ou indígenas; na de SC é de 23,5%, conforme o IBGE.

Quase unanimidade 3

Enquanto isso, o Dia Nacional da Visibilidade das Pessoas Trans e Travestis, celebrado ontem, está ganhando um contorno histórico na Universidade Federal de Santa Catarina: neste ano ocorre o ingresso do primeiro grupo de estudantes selecionados pelas cotas para pessoas trans na instituição. Nos cursos de graduação e pós-graduação são reservadas 2% das vagas. Já os concursos públicos passam a ter reserva de 1% das vagas.

Comoção 1

Continua, em intensidade até maior, a comoção nacional e até internacional pela morte cruel ao cão Orelha, por quatro adolescentes, em Florianópolis. Uma das manifestações que mais está chamando a atenção é a da atriz Paolla Oliveira, que em postagem, aos prantos, expressou sua indignação.

Comoção 2

Este espaço, que vê, lê, ouve e é bombardeado por trocentas mensagens por dia, nunca constatou, em tempos recentes, uma repercussão tão intensa, em todo país, destacando-se os grandes jornais, dando páginas inteiras, sobre o caso do cão Orelha. Aqui e acolá, de forma direta ou indireta, alguns atacam os catarinenses simplesmente porque aqui domina o bolsonarismo.

Comoção 3

É uma percepção equivocada. O episódio, que, sim, macula a imagem do povo catarinense, conseguiu reunir reações de todo o espectro político, de ideologias distintas, como dos senadores Flávio Bolsonaro (PL) e Humberto Costa (PT), dos deputados federais Kim Kataguiri (MBL) e Jandira Feghali (Psol), e da primeira-dama, Janja da Silva, dentre outros.

Comportamento

A chegada do catarinense Juliano Floss no infame BBB 2026, que revelou que faz xixi sentado e veste roupas coloridas, é algo de estudo de “especialistas” em comportamento, para quem tais atitudes caracterizam o chamado “homem açucarado”, ou “femboy”. Eram, expressões que até agora eram usadas de forma pejorativa. Com Floss passaram a representar o sonho de muitas mulheres que fogem do padrão “hétero top”.

Resistências

Agora no PSD, o governador de Goiás, Ronaldo Caiada, vai se ver diante de barreiras estaduais para bancar sua candidatura presidencial. Dizem os analistas que em SC o espaço do campo conservador é ocupado majoritariamente pelo PL e pelo bolsonarismo, o que reduz a capacidade do PSD de liderar um palanque próprio.

Ação social

Referência no setor da construção civil e com forte compromisso em ações sociais na região da Grande Florianópolis, a WKoerich definiu que em seu extenso portfólio de apoios, via leis culturais, continuará com o projeto "Notas para a Vida", que já tem sete ano e leva recitais de piano instrumental para dentro de UTIs, alas de oncologia e hospitais infantis.

Arroz na merenda

Um dos oito projetos e lei que deram entrada neste início de 2026 na Assembleia Legislativa propõe a inclusão do arroz no cardápio da merenda escolar da rede pública estadual. O produto a ser servido deverá ser obrigatoriamente de produtores catarinenses. O objetivo da medida é estimular a produção estadual.