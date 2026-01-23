Jorginho Mello anuncia quem será seu vice nas eleições de 2026

Foto: Roberto Zacarias/Governo de SC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), anunciou nesta quinta-feira, 22, quem será o seu candidato a vice-governador nas eleições de 2026.

A atual vice, Marilisa Boehm (PL), não seguirá como companheira de chapa de Jorginho.

O candidato a vice-governador na chapa de Jorginho será Adriano Silva (Novo), que hoje é prefeito de Joinville. O anúncio foi feito nas redes sociais.

O governador aposta na companhia de um nome da maior cidade do estado para ir em busca da reeleição.

A escolha por Adriano foi “de última hora”, já que, até então, a tendência era que a vaga de vice ficasse com o MDB.

O anúncio da chapa Jorginho-Adriano deve afetar vários setores da política catarinense.

Adriano Silva (esq.) e Jorginho Mello (dir.) | Foto: Reprodução

Aproximação recente

A aproximação dos dois ocorreu em 2025. Nas eleições municipais de 2024, Jorginho sequer apoiou a reeleição de Adriano, que venceu em primeiro turno.

Em Joinville, o governador apoiou Sargento Lima (PL), sob forte rivalidade entre PL e Novo na maior cidade do estado.

Antes de Adriano ser cotado para a vaga de vice, outros nomes da política estadual planejavam ocupar a função.

Conforme informações de bastidores, eram eles: Topázio Neto (PSD), prefeito de Florianópolis; Julio Garcia (PSD), presidente da Assembleia Legislativa; Carlos Chiodini (MDB), secretário de Agricultura, e outros emedebistas e pessedistas.