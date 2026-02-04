Julgamento que pode cassar Jorge Seif é adiado

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O julgamento que pode cassar o mandato do senador Jorge Seif (PL-SC) foi adiado mais uma vez. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisaria o caso nesta quinta-feira, 5. Agora, o julgamento está na pauta de 10 de fevereiro.

O relator é o ministro Floriano de Azevedo Marques. Seif pode ser cassado se o TSE entender que houve abuso de poder econômico em sua campanha eleitoral, em 2022. Ele é acusado de utilizar a estrutura da Havan.

O empresário brusquense Hermes Klann (PL-SC) e o blumenauense Adrian Rogers Censi (PL-SC), primeiro e segundo suplentes de Seif; o empresário Luciano Hang; e o empresário batistense Almir Manoel Atanázio dos Santos também são réus no processo.

A ação é movida pela coligação Bora Trabalhar, formada por PSD, União Brasil e pelo antigo Patriota. O grupo teve o ex-governador Raimundo Colombo (PSD) como candidato ao Senado em 2022, ocasião em que foi derrotado para Seif.