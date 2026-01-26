Linha de voos diretos entre Florianópolis e Paris entra no radar da Air France

Foto: Especial/Reprodução proibida

Floripa-Paris

Transformada num dos principais destinos turísticos do Brasil, Florianópolis continua entrando cada vez mais nos planos de expansão das malhas das maiores companhias aéreas internacionais. A mais nova interessada é a Air France, que pode criar uma linha direta entre a capital catarinense e Paris. As negociações estão indo muito bem.

Levando embora 1

Acerca de notas, aqui, informando que sete cidades de SC decretaram situação de emergência depois que suas praias foram comidas pela erosão marinha causada pelas fortes ressacas, leitor desafia quem quer que seja a lhe mostrar uma propriedade de pescadores descendentes de açorianos, que vieram para SC em 1748, ser tomada pelo mar. Sabem respeitar o mar, há séculos.

Levando embora 2

A propósito, o Tribunal de Contas do Estado publicou nota técnica que normatiza os processos de licitação e contratação para a engorda de praias no Estado, com orientações para a elaboração de orçamento, exigências e qualificações, licenciamento ambiental e sincronização de contratações. Afinal, envolvem dezenas de milhões em recursos públicos.

Novidades turísticas 1

Orgulhosamente, Itapema está deixando de ser uma sombra projetada da vizinha Balneário Camboriú parar ter seu próprio brilho e sol em novidades turísticas, cada vez mais numerosas e que, não por acaso, devem atrair à cidade 600 mil visitantes nesta temporada de verão.

Novidades turísticas 2

Entre as maiores, até de peso internacional, estão o Hard Rock Café, a primeira unidade da rede no mundo construída sobre as águas e inaugurada recentemente no Píer Oporto; a roda-gigante It Wheel, com entrega prevista para o primeiro semestre; e o projeto de alargamento da orla na Meia Praia, que deve iniciar as obras após a temporada.

Vitória no STF

O Ministério Público de SC obteve uma vitória parcial no Supremo Tribunal Federal: conseguiu liminar para suspender os efeitos de uma decisão do TJ-SC que havia declinado para o juízo de primeiro grau a competência para a análise de uma ação penal movida contra um ex-prefeito, contrariando tese fixada pela mesmo STF para quem a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo subsiste mesmo após o afastamento, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

BRDE presente

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) chegou ao fim de 2025 contabilizando atuação em 293 dos 295 municípios em SC. Uma façanha, sem dúvida. Além do crédito, o banco também atua na formulação e na implementação de políticas públicas regionais em parceria com governos estaduais, prefeituras e outras instituições de fomento, especialmente na estruturação de Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Nudismo

Luiza Pastor, jornalista que gosta de caminhar, escalaminhar e bater perna por aí, conforme ela mesma, escreveu artigo na “Folha de S. Paulo”, ontem, sobre a decisão da Justiça de SC que proibiu a prisão de naturistas na praia do Pinho, em Balneário Camboriú. Observa que a liminar criou uma situação estapafúrdia: a prefeitura pode dizer que lá não é mais praia de naturismo, mas não pode proibir —e muito menos prender, como já aconteceu recentemente— quem estiver desfrutando seu solzinho como veio ao mundo.

Menos argentinos

Pesquisa da Fecomércio-SC confirma percepção no comércio, hospedagem e mercado de locação em SC neste verão: é estimada em 19% a queda no percentual de argentinos no litoral catarinense nos primeiros 15 dias de 2026, ante 22% no mesmo período de 2025. As duas principais causas apontadas são o endividamento das famílias argentinas e a valorização do real, tornando o Brasil um destino que está ficando caro para eles. Mas eles continuam liderando o ranking de turistas estrangeiros por aqui, com 81% do total. Uruguaios, paraguaios, chilenos e europeus formam os outros 19%.

Internet

Quase diariamente, o governo federal vem divulgando suas ações em SC. Informou ontem que 4.064 escolas públicas de educação básica do Estado já têm conectividade disponível para professores, alunos e corpo administrativo. Para 2026, a previsão é chegar a todas as 5.208 escolas. Beleza.