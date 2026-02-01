Maioria dos vereadores de Guabiruba vai apoiar João Martins a deputado federal

Foto: Reprodução

O empresário João Martins (PSD) tem o apoio de seis dos nove vereadores de Guabiruba para concorrer a deputado federal nas eleições deste ano. Ele, que concorreu a prefeito de Brusque nas eleições de 2024, vem circulando por Guabiruba em busca de apoio. As andanças pela cidade têm gerado frutos ao pré-candidato.

O movimento interno na Câmara é encabeçado pelo presidente do Legislativo, Xande Pereira (PP). Além dele, devem apoiar João os vereadores Jair Kohler (PP), Anderson Cavichioli (PP), Ique Graf (PSD), Diego Veneruchi (PSD) e Justavo Barroso (Podemos).

Apesar do consenso ao nome de João Martins a deputado federal, os vereadores devem se dividir em torno do candidato a deputado estadual.

Os progressistas vão apoiar Altair Silva (PP), enquanto os pessedistas devem declarar apoio a Napoleão Bernardes (PSD), e Justavo, a Cacá Tavares (Podemos).