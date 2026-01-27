Novo secretário de Obras de Guabiruba assume cargo
Ele tem 12 anos de atuação no serviço público
Rubens Stedile foi anunciado nesta segunda-feira, 26, como o novo secretário de Obras de Guabiruba. Ele assume o cargo no lugar de Jair Antônio Brambila.
Com 12 anos de atuação no serviço público municipal, Rubens construiu sua trajetória no setor operacional.
Ao assumir a pasta, o novo secretário afirmou que dará sequência às ações e buscará aprimorar o planejamento dos serviços.
“Assumo a Secretaria de Obras com o compromisso de dar continuidade aos trabalhos já realizados. Por ter vindo do setor operacional, conheço os desafios da área e o impacto das decisões na vida da população”.