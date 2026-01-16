Novos nomes: quem são os pré-candidatos de Brusque a deputado estadual e federal
São oito pré-candidatos a deputado estadual e três a federal
Novos nomes se colocaram à disposição para disputa das eleições de 2026 por Brusque. Assim, o número de interessados da cidade nas vagas de deputado estadual e federal aumentou. Atualmente, são oito pré-candidatos a deputado estadual e três a deputado federal. Confira a lista:
Pré-candidatos a deputado estadual
Cacá Tavares (Podemos)
Vereador
Danilo Visconti (sem partido)
Ex-procurador-geral do município
Deco Batisti (PL)
Vice-prefeito e ex-vereador
Marcus Foppa (sem partido)
Pastor, vice-presidente do Conselho de Pastores de Brusque (Copab)
Paulo Eccel (PT)
Superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina e ex-prefeito
Rick Zanata (Novo)
Vereador
Rodrigo Voltolini (PSDB)
Ex-vereador
Santiago César (Missão)
Militante do Movimento Brasil Livre (MBL)
Pré-candidatos a deputado federal
Jean Dalmolin (Republicanos)
Vereador, presidente da Câmara de Brusque
Jean Pirola (PP)
Vereador
João Martins (PSD)
Empresário