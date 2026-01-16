Novos nomes: quem são os pré-candidatos de Brusque a deputado estadual e federal

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Novos nomes se colocaram à disposição para disputa das eleições de 2026 por Brusque. Assim, o número de interessados da cidade nas vagas de deputado estadual e federal aumentou. Atualmente, são oito pré-candidatos a deputado estadual e três a deputado federal. Confira a lista:

Pré-candidatos a deputado estadual

Cacá Tavares (Podemos)

Vereador

Danilo Visconti (sem partido)

Ex-procurador-geral do município

Deco Batisti (PL)

Vice-prefeito e ex-vereador

Marcus Foppa (sem partido)

Pastor, vice-presidente do Conselho de Pastores de Brusque (Copab)

Paulo Eccel (PT)

Superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina e ex-prefeito

Rick Zanata (Novo)

Vereador

Rodrigo Voltolini (PSDB)

Ex-vereador

Santiago César (Missão)

Militante do Movimento Brasil Livre (MBL)

Pré-candidatos a deputado federal

Jean Dalmolin (Republicanos)

Vereador, presidente da Câmara de Brusque

Jean Pirola (PP)

Vereador

João Martins (PSD)

Empresário