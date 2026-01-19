O legado do nosso maior guru político

Creio que é praticamente unânime a afirmação de que Celso Westrupp foi o mais importante guru da história política de Brusque. Dotado de uma memória excepcional e uma extraordinária capacidade de análise e interpretação do cenário político, ele foi o estrategista decisivo no resultado das eleições municipais de Brusque por mais de 40 anos.

E essa trajetória de sucesso começou em 1972 quando ele se elegeu vereador pela Arena, com 473 votos, conquistados, em sua maioria, por alunos do Colégio Honório Miranda, conforme ele sempre nos contava. Na Câmara a presidência, nos dois primeiros anos, foi ocupada pelo vereador Euclides Visconti, seu amigo pessoal e um dos fundadores do Colégio Honório Miranda em Brusque. Na calada da noite Visconti e Westrupp definiram a estratégia: Visconti seria o presidente nos dois primeiros anos e Westrupp nos dois últimos.

Mas, como em política o jogo de interesses, sempre vai além do planejado, os caciques da Arena decidiram rifá-lo e que o próximo presidente da Câmara seria Nelson Penk ou Jorge Romeu Dadan. Mesmo assim Westrupp usou sua liderança e capacidade persuasiva e conseguiu apoio de seis vereadores, o mínimo necessário para vencer a eleição. Um deles era o vereador Andrino de Souza (Pera). No entanto, a cúpula arenista tinha uma carta escondida na manga. O vereador Pera tinha um polpudo papagaio vencido no Besc e estava passando por enormes dificuldades financeiras. Foi então chamado por um cacique arenista e a proposta foi direta: se Você votar no nosso candidato seu papagaio estará liquidado. Se não votar será imediatamente colocado para cobrança judicial.

Pera saiu do encontro prometendo dar sua decisão antes do início da seção que elegeria o novo Presidente da Câmara. Minutos antes do início da sessão Pera recebeu um telefonema cobrando sua posição. Com o telefone fora do gancho ele chamou Westrupp para ouvir a conversa e saber quem estava do outro lado da linha. E a resposta do vereador Pera foi objetiva: Eu não vendo minha honra a ninguém e vou cumprir meu compromisso que assumi com o Westrupp. A sessão foi realizada e Celso Westrupp foi eleito o novo presidente da Câmara de Vereadores.

A partir de então Westrupp foi conquistando respeito e admiração por aliados e adversários, não só pela sua extraordinária capacidade como estrategista político, como também por seu caráter e exemplo de seriedade no trato com as questões da política. Por tudo o que fez Westrupp nos deixa um Legado que será sempre lembrado na história política de Brusque.