Pré-candidatos, Danilo Visconti e pastor Foppa podem se filiar ao Republicanos

O ex-procurador-geral Danilo Visconti e o pastor Marcus Foppa, que são pré-candidatos nas eleições de 2026, podem se filiar ao Republicanos. Nesta terça-feira, 20, eles visitaram o deputado federal e presidente do Republicanos-SC, Jorge Goetten.

O Republicanos de Brusque passa por reestruturação. Recentemente, o vice-prefeito Deco Batisti deixou a presidência municipal do partido e se filiou ao PL.

A saída dele marcou uma debandada da base governista do Republicanos. O advogado Cláudio Pereira, ex-diretor-presidente do Samae, foi reconduzido ao comando do partido em Brusque.

Agora, o Republicanos busca nomes para fortalecer o grupo, entre eles Danilo e Foppa.

Hoje, o partido preside a Câmara de Vereadores de Brusque com Jean Dalmolin, e também conta com a presença de Rogério dos Santos no Legislativo.

O último partido de Danilo foi o PL. Em 2024, ele concorreu à Prefeitura de Brusque pelo Democracia Cristã e antes estava no PSD.

Já Foppa estava filiado ao Podemos desde a incorporação do PSC à sigla. Apesar de ambos serem pré-candidatos, ainda não está claro os cargos que irão concorrer.