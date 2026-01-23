Prefeito de Brusque celebra confirmação de Adriano Silva como vice de Jorginho Mello: “dois grandes gestores”

Reprodução

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), celebrou o anúncio do governador Jorginho Mello (PL) de que Adriano Silva (Novo), prefeito de Joinville, será o candidato a vice nas eleições de 2026.

A confirmação de Adriano como vice foi feita pelo governador nesta quinta-feira, 22. O prefeito de Joinville está em seu segundo mandato.

Vechi publicou um vídeo nas redes sociais elogiando os dois e reforçando seu apoio à candidatura de Jorginho à reeleição.

"Fico muito feliz com essa notícia e por ter esses dois grandes gestores juntos para que o estado possa seguir avançando. O governador se une a um grande gestor, que eu sempre tive muito respeito e admiração. Muitas coisas que o Adriano faz em Joinville nos inspiram. É o caminho que vamos trabalhar na pré-campanha e depois na campanha", disse o prefeito de Brusque.