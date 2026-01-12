Prefeitura de Brusque define feriados e pontos facultativos para 2026; confira a lista

Luiz Antonello/Arquivo O Município

A Prefeitura de Brusque definiu o calendário de feriados e pontos facultativos para o ano de 2026. A medida estabelece as datas em que haverá suspensão ou alteração no funcionamento dos serviços públicos municipais ao longo do próximo ano.

O cronograma serve como referência tanto para a administração pública quanto para a população, auxiliando no planejamento de atividades, atendimentos e compromissos, além de orientar órgãos municipais sobre a organização do expediente.

Confira a lista:

01 de janeiro (Quinta-Feira) – Confraternização Universal;

16 fevereiro (segunda-feira) – Ponto Facultativo;

17 de fevereiro (terça-feira) – Carnaval;

03 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo – Sexta feira Santa, Feriado

Municipal;

20 de abril (segunda-feira) – Ponto Facultativo;

21 de abril (terça-feira) – Tiradentes, Feriado Nacional;

01 de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalhador, Feriado Nacional;

04 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi, Feriado Municipal;

05 de junho (sexta-feira) – Ponto Facultativo;

04 de agosto (terça-feira) – Aniversário de Brusque, Feriado Municipal;

07 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil, Feriado Nacional;

12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida, Feriado Nacional;

30 de outubro (sexta-feira) – Ponto Facultativo Alusivo ao Dia do Servidor Público;

02 de novembro (segunda-feira) – Finados, Feriado Nacional;

15 de novembro (domingo) – Proclamação da República, Feriado Nacional;

20 de novembro (sexta-feira) – Dia de Zumbi e da Consciência Negra, Feriado Nacional;

25 de dezembro (sexta-feira) Natal, Feriado Nacional.

Apesar das datas definidas, os serviços considerados essenciais e indispensáveis à população seguirão funcionando normalmente.

Já as instituições de ensino da rede pública municipal deverão cumprir o calendário escolar aprovado para 2026, independentemente dos feriados e pontos facultativos previstos no cronograma geral.