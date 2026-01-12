Prefeitura de Brusque define feriados e pontos facultativos para 2026; confira a lista
Medida organiza o funcionamento dos serviços municipais
A Prefeitura de Brusque definiu o calendário de feriados e pontos facultativos para o ano de 2026. A medida estabelece as datas em que haverá suspensão ou alteração no funcionamento dos serviços públicos municipais ao longo do próximo ano.
O cronograma serve como referência tanto para a administração pública quanto para a população, auxiliando no planejamento de atividades, atendimentos e compromissos, além de orientar órgãos municipais sobre a organização do expediente.
Confira a lista:
- 01 de janeiro (Quinta-Feira) – Confraternização Universal;
- 16 fevereiro (segunda-feira) – Ponto Facultativo;
- 17 de fevereiro (terça-feira) – Carnaval;
- 03 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo – Sexta feira Santa, Feriado
- Municipal;
- 20 de abril (segunda-feira) – Ponto Facultativo;
- 21 de abril (terça-feira) – Tiradentes, Feriado Nacional;
- 01 de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalhador, Feriado Nacional;
- 04 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi, Feriado Municipal;
- 05 de junho (sexta-feira) – Ponto Facultativo;
- 04 de agosto (terça-feira) – Aniversário de Brusque, Feriado Municipal;
- 07 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil, Feriado Nacional;
- 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida, Feriado Nacional;
- 30 de outubro (sexta-feira) – Ponto Facultativo Alusivo ao Dia do Servidor Público;
- 02 de novembro (segunda-feira) – Finados, Feriado Nacional;
- 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República, Feriado Nacional;
- 20 de novembro (sexta-feira) – Dia de Zumbi e da Consciência Negra, Feriado Nacional;
- 25 de dezembro (sexta-feira) Natal, Feriado Nacional.
Apesar das datas definidas, os serviços considerados essenciais e indispensáveis à população seguirão funcionando normalmente.
Já as instituições de ensino da rede pública municipal deverão cumprir o calendário escolar aprovado para 2026, independentemente dos feriados e pontos facultativos previstos no cronograma geral.