Quais políticos de Brusque participaram da caminhada de Nikolas Ferreira

Fotos: Arquivos pessoais

Quatro políticos de Brusque participaram da caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) até Brasília.

Eles estiveram na concentração neste sábado, 24, e domingo, 25, quando o trajeto chegou ao fim na capital federal.

A caminhada foi um protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena na “Papudinha”, em Brasília, após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Além disso, foi um protesto contra a prisão dos envolvidos no ato de 8 de janeiro de 2023.

De Brusque, participaram os vereadores Pedro Neto (PL) e Rick Zanata (Novo). Além deles, marcaram presença o empresário e ex-candidato a prefeito João Martins (PSD) e o pastor Marcus Foppa (sem partido), vice-presidente do Conselho de Pastores de Brusque (Copab).

Rick é pré-candidato a deputado estadual pelo Novo. João deve concorrer nas eleições de 2026 ao cargo de deputado federal, pelo PSD. Já Foppa, assim como Rick, pode disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, pelo Republicanos, partido em que é esperado.