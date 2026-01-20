Quem apoia quem? Quais devem ser as “dobradinhas” dos pré-candidatos a deputado por Brusque

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os pré-candidatos a deputado estadual e federal por Brusque organizam suas “dobradinhas” para as eleições de 2026. Assim, eles buscam definir quem irão apoiar às esferas estadual e federal.

Na prática, quem concorre a deputado estadual apoia e recebe apoio de um candidato a deputado federal. Vice-versa. Confira, abaixo, as informações de bastidores sobre as dobradinhas dos pré-candidatos da cidade.

Possíveis dobradinhas

O pré-candidato a deputado estadual Cacá Tavares (Podemos) deve apoiar Paulinha da Silva (Podemos), que hoje é deputada estadual, ao cargo de deputada federal.

O pré-candidato a deputado estadual Deco Batisti (PL) deve apoiar Jean Pirola (PP), que hoje é vereador, ao cargo de deputado federal.

O pré-candidato a deputado estadual Paulo Eccel (PT) deve apoiar Ana Paula Lima (PT) à reeleição como deputada federal.

O pré-candidato a deputado estadual Rick Zanata (Novo) deve apoiar Gilson Marques (Novo) à reeleição como deputado federal.

O pré-candidato a deputado estadual Santiago César (Missão) deve apoiar Matheus Batista (União), que hoje é vereador em Joinville, ao cargo de deputado federal.

O pré-candidato a deputado federal Jean Pirola (PP) deve apoiar Deco Batisti (PL), que hoje é vice-prefeito, ao cargo de deputado estadual.

O pré-candidato a deputado federal João Martins (PSD) deve apoiar Carlos Humberto (PL) à reeleição como deputado estadual.

Sem definição

Ainda não há informações sobre quem os pré-candidatos Danilo Visconti (sem partido), Marcus Foppa (sem partido), Rodrigo Voltolini (PSDB) e Jean Dalmolin (Republicanos) irão formar dobradinha.