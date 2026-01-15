Saída do ex-procurador-geral Danilo Visconti do PL ocorreu por expulsão

Foto: Acibr/Divulgação

O ex-procurador-geral Danilo Visconti foi expulso do PL, não apenas deixou o partido por conta própria. A coluna Página 3, de O Município, teve acesso ao registro de filiação de Danilo, em que consta a homologação da expulsão do partido em 6 de janeiro. A filiação dele não foi bem aceita pelo PL de Brusque, presidido pelo prefeito André Vechi.

Procurado pela coluna, Danilo reforça que realizou o pedido de desfiliação do PL ainda em 2025, no dia 18 de dezembro. A solicitação foi feita à secretaria estadual do partido e ao prefeito de Rio Negrinho, Caio Treml (PL), que havia encabeçado a filiação do ex-procurador-geral à sigla.

“Depois, não sei como foi feito o trâmite. Até porque, para haver expulsão, deveria ter ocorrido um procedimento administrativo. Não recebi nada”, disse. “Vindo do prefeito esquerdista de Brusque, é possível que ele tenha adotado tal procedimento sem os devidos trâmites”, completou.

Danilo questionou o motivo da expulsão: “Seria expulsão com base em que? Liberdade de expressão por criticar a gestão?”, disse. Uma fonte do PL de Brusque justificou à coluna que a expulsão ocorreu “pelos alinhamentos passados com o PT” de Danilo e outras questões envolvendo posicionamentos políticos nas eleições de 2024, quando foi candidato a prefeito.