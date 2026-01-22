Secretário de Trânsito de Brusque pede exoneração do cargo

Acibr/Divulgação

O secretário de Trânsito de Brusque, Emerson Andrade, deixou o cargo nesta quinta-feira, 22. A decisão foi motivada por questões pessoais.

“Número 2” do Trânsito, o diretor Roberto Carlos Marques assumirá o cargo de forma provisória.

Internamente, servidores acreditam que Emerson pode retornar à função no futuro, após resolver suas questões pessoais.

Emerson estava prestes a completar um ano no comando da Secretaria de Trânsito. Ele havia sido contratado em fevereiro de 2025 por meio de processo seletivo.