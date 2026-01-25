Ir para o conteúdo

Vereadores de Brusque chegam até a caminhada de Nikolas Ferreira e respondem críticas: “viemos com recursos próprios”

Participação deles foi registrada em vídeos publicados nas redes sociais

Otávio Timm
Brusque
Foto: Reprodução

Os vereadores Pedro Neto (PL) e Rick Zanata (Novo), de Brusque, participaram no sábado, 24, da caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em direção a Brasília. Os dois viajaram no mesmo dia para se encontrar com o grupo durante o trajeto.

A participação foi registrada em vídeos publicados nas redes sociais, especialmente no Instagram. Em uma das gravações feitas já em Brasília, Rick Zanata respondeu a críticas recebidas online sobre o possível uso de recursos públicos na viagem.

“Eu e meu amigo Pedro viemos para cá com recursos próprios. Não estamos utilizando nenhum centavo de dinheiro público”, afirmou.

Outros vídeos mostram a chegada dos vereadores ao ponto de encontro da caminhada e a participação no ato.

Em uma das publicações, eles aparecem próximos ao deputado federal, que lidera o movimento.

"Estamos aqui para que as coisas voltem para o lugar. Para que as pessoas entendam que o Brasil é muito maior que todos nós. Estamos aqui por todos vocês e por um Brasil melhor. Esperamos contribuir da forma que vocês merecem", disse Pedro em outro vídeo.

Sobre a caminhada

A caminhada tem caráter de protesto político e reúne apoiadores que criticam decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023, além de defenderem os presos envolvidos nos episódios.

O movimento também se posiciona contra medidas judiciais que, segundo os participantes, representam excessos do Judiciário.

WhatsApp

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal

Toque aqui e entre

Pedro Neto e Rick Zanata embarcaram de avião até Brasília e, a partir da capital federal, seguiram de carro até o local onde estava a comitiva.

“Queremos representar a direita de Brusque e manifestar apoio às pessoas que consideramos presas injustamente pelos atos de 8 de Janeiro”, declarou Rick em uma das publicações antes de chegar no local.

Nikolas Ferreira e o grupo iniciaram a caminhada em Paracatu, em Minas Gerais. O percurso até Brasília tem cerca de 240 quilômetros, pela BR-040. De acordo com informações divulgadas pela imprensa nacional, parte significativa do trajeto já havia sido percorrida até sexta-feira, 23.

Assista ao vídeo