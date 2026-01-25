Foto: Reprodução

Os vereadores Pedro Neto (PL) e Rick Zanata (Novo), de Brusque, participaram no sábado, 24, da caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em direção a Brasília. Os dois viajaram no mesmo dia para se encontrar com o grupo durante o trajeto.

A participação foi registrada em vídeos publicados nas redes sociais, especialmente no Instagram. Em uma das gravações feitas já em Brasília, Rick Zanata respondeu a críticas recebidas online sobre o possível uso de recursos públicos na viagem.

“Eu e meu amigo Pedro viemos para cá com recursos próprios. Não estamos utilizando nenhum centavo de dinheiro público”, afirmou.

Outros vídeos mostram a chegada dos vereadores ao ponto de encontro da caminhada e a participação no ato.

Em uma das publicações, eles aparecem próximos ao deputado federal, que lidera o movimento.

"Estamos aqui para que as coisas voltem para o lugar. Para que as pessoas entendam que o Brasil é muito maior que todos nós. Estamos aqui por todos vocês e por um Brasil melhor. Esperamos contribuir da forma que vocês merecem", disse Pedro em outro vídeo.

Sobre a caminhada

A caminhada tem caráter de protesto político e reúne apoiadores que criticam decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023, além de defenderem os presos envolvidos nos episódios.

O movimento também se posiciona contra medidas judiciais que, segundo os participantes, representam excessos do Judiciário.

Pedro Neto e Rick Zanata embarcaram de avião até Brasília e, a partir da capital federal, seguiram de carro até o local onde estava a comitiva.

“Queremos representar a direita de Brusque e manifestar apoio às pessoas que consideramos presas injustamente pelos atos de 8 de Janeiro”, declarou Rick em uma das publicações antes de chegar no local.

Nikolas Ferreira e o grupo iniciaram a caminhada em Paracatu, em Minas Gerais. O percurso até Brasília tem cerca de 240 quilômetros, pela BR-040. De acordo com informações divulgadas pela imprensa nacional, parte significativa do trajeto já havia sido percorrida até sexta-feira, 23.

