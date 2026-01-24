Vereadores de Brusque vão participar da caminhada de Nikolas Ferreira até Brasília

Fotos: Arquivo pessoal e @nikolasferreiradm/Reprodução

Os vereadores Pedro Neto (PL) e Rick Zanata (Novo), de Brusque, vão participar da caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) até Brasília. Eles viajaram neste sábado, 24, para encontrar o grupo no trajeto.

A caminhada é um protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos detentos pelo ato de 8 de janeiro de 2023.

O ex-chefe do Executivo cumpre pena na "Papudinha", em Brasília, após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Pedro e Rick embarcaram em um avião rumo à capital federal. De Brasília, eles vão viajar de carro até o local em que Nikolas e a comitiva estão. Assim, poderão participar da caminhada.

“Queremos representar a direita de Brusque e despertar a chama da esperança em um país melhor e mais justo. Estamos aqui pelos presos injustamente do 8 de Janeiro e contra a prisão ilegal do presidente Bolsonaro”, afirma Rick.

Nikolas e o grupo partiram de Paracatu (MG). O trajeto de 240 quilômetros ocorre pela BR-040. Segundo a Gazeta do Povo, 150 quilômetros haviam sido percorridos até esta sexta-feira, 23.