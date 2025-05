Poltronas reclináveis, som imersivo e telas Super Laser: Cine Gracher inaugura salas modernizadas na Havan de Brusque

Foram apresentadas na manhã desta quarta-feira, 21, as novas salas, instalações e melhorias na unidade do Cine Gracher localizada na Havan de Brusque. O evento marcou a entrega de um projeto completo de modernização, que eleva a experiência do público com tecnologia de ponta, mais conforto e qualidade em todos os detalhes — da bilheteria às salas de exibição.

Na ocasião, o jornal O Município conheceu em primeira mão os avanços na estrutura, que incluem novas telas com tecnologia Super Laser, os projetores a laser mais avançados do mundo, processadores de áudio imersivo e a sala 1 reformulada com poltronas VIP. O investimento da família Gracher ultrapassou R$ 1,5 milhão.

Novas poltronas VIP reclinam:

Segundo o diretor Sandro Gracher Baran, Brusque é hoje a cidade com maior retorno de público e financeiro no setor cinematográfico no Brasil.

“Quando falo Brusque, incluo toda a região. Por isso, entregamos o que há de mais moderno no mercado internacional. Já tínhamos uma estrutura de ponta, e agora a experiência ficou ainda mais completa”, afirma.

Os novos projetores, considerados os melhores do mundo, contam com tecnologia Super Laser, que garante luminosidade superior, e som imersivo, com áudio vindo de todos os lados, inclusive de cima.

O objetivo, segundo Sandro, é oferecer uma experiência além do filme. “No cinema, a família está reunida, compartilha a pipoca, conversa depois da sessão. Em casa, tudo é fragmentado. Essa é a magia da sétima arte”.

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, também esteve presente no evento, vestido de Stitch — personagem principal do filme Lilo & Stitch, que estreia mundialmente em versão live action nesta quinta-feira, 22. Ele aproveitou a ocasião para celebrar os 12 anos de parceria com o Cine Gracher.

“Hoje estamos presentes em 10 lojas e, em todas, é um sucesso. Levamos o cinema para cidades que não tinham essa opção. E mesmo em Brusque, que já contava com salas de cinema, a qualidade das novas instalações, o estacionamento e todo o entretenimento que a Havan oferece, somado ao cinema, resultam em um sucesso absoluto. Olha só, o que há de melhor no mundo está aqui em Brusque”, afirmou.

Longevidade e tradição

O cinema em Brusque começou em 1915, com a inauguração do Cine Esperança por Carlos Gracher, anexo ao Hotel Schaefer. Era a época dos filmes mudos e da chegada da energia elétrica. As sessões tinham cadeiras de palha e só começavam após a chegada dos frequentadores habituais.

Ao longo do século XX, o Cine Esperança passou por mudanças de nome, endereço e estrutura, mas seguiu como referência cultural na cidade. Assistir a filmes aos domingos, após a missa, virou tradição.

Em 2013, uma nova fase começou com o Cine Gracher na Havan, oferecendo três salas modernas para cerca de 700 pessoas.

“Comemoramos 110 anos de história. Começamos com o Cine Esperança, depois vieram o Guarani, o Real e agora o Cine Gracher. Já estamos na quinta geração”, disse o empresário Sandro Gracher, anunciando uma sessão especial no dia 29 de agosto.

Sandro também destacou a expansão para fora do centro, viabilizada por uma parceria com a Havan. “Sugerimos um cinema dentro da loja e Luciano Hang acreditou na ideia. Foi um modelo de ganha-ganha”.

A proposta da empresa é levar o cinema a cidades menores. “Nosso conceito é ‘cinema perto de você’. Queremos chegar onde o cinema ainda não chegou”, concluiu Sandro.

Luciano Hang acrescentou: “É gratificante ver a família seguir investindo e modernizando as salas de Brusque depois de 110 anos”.

