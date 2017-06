Ponta Russa e Bateas estreiam com goleadas no futsal livre dos Jogos Comunitários

As comunidades Ponta Russa e Bateas estrearam com uma chuva de gols no grupo F e G do futsal livre dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque. Em noite inspirada, os times derrotaram Zantão e Poço Fundo pelo placar de 7 a 0 e largaram bem na competição. No outro duelo da noite, válido pelo grupo H, Souza Cruz e 1º de Maio empataram em 2 a 2. Veja abaixo como foram as partidas.

Zantão 0x7 Ponta Russa

O Ponta Russa começou avassalador para cima do Zantão e em menos de 15 minutos já abriu 4 a 0 sobre o adversário. O primeiro gol saiu logo aos 2 minutos com o camisa 11 Everson Ferreira. Depois, Luiz Fernando, Marcelo Freire e Arlin Germano ampliaram o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, aos 5 minutos, Everson voltou a marcar, mas quem brilhou mesmo foi Marcelo Freire que anotou outras duas vezes e deu números finais à partida. O Zantão ainda teve chance de fazer o gol de honra, mas em lance digno de “Inacreditável Futebol Clube”, dois jogadores da equipe se atrapalharam e perderam um gol incrível, debaixo da trave, já sem goleiro.

Poço Fundo 0x7 Bateas

A partida entre Poço Fundo e Bateas tinha tudo para ser um jogão, mas a primeira equipe compareceu ao duelo com apenas quatro jogadores e, com um atleta a menos em quadra, e sem reservas, não conseguiu fazer frente à forte equipe adversária. O time até aguentou cinco minutos, mas depois que o camisa 9 Ricardo Eloi inaugurou o placar, abriu a porteira. Ainda no primeiro tempo, o camisa 7 Halef Dalagnolo marcou duas vezes. Com Luciano Machado, Fábio Heck e Adriano Otto, o Poço Fundo ainda lutou dentro das suas possibilidades e chegou a criar chances de diminuir o marcador. Cada um dos atletas teve uma grande chance cada, mas pararam no goleiro adversário. Sem nada a ver com isso, o Bateas marcou mais quatro gols na etapa final e liquidou a fatura em 7 a 0.

Souza Cruz 2×2 1º de Maio

No duelo derradeiro da noite pelo futsal livre, emoção não faltou no confronto entre Souza Cruz e 1º de Maio. Ao fim, os times empataram em 2 a 2. O 1º de Maio saiu em vantagem logo aos 4 minutos de partida com gol do camisa 6 Henrique Quindota. Três minutos depois, Vagner Graefling deixou tudo igual. Na etapa final, o camisa 3 Marlon Rezini voltou a deixar o 1º de Maio em vantagem aos 6min47s, mas 10 segundos depois Ricardo Venceslau empatou novamente e deu números finais à partida.

Futebol Suíço sênior

Pelo futebol suíço sênior, em jogo único no Clube Guarani, Steffen e São João ficaram no 1 a 1. Odimar Crepas abriu o placar para o Steffen logo aos 4 do primeiro tempo, após cobrança de falta que desviou na zaga. Mas ainda no fim do primeiro tempo Marcos Cesari deixou tudo igual. O resultado classificou a equipe do Steffen para a próxima fase, já que na estreia o time havia vencido o Souza Cruz por 1 a 0. Com isso, o Steffen chegou a 4 pontos, seguido por São João com 1 e Souza Cruz com 0. Na próxima rodada, no dia 10 de julho, as duas últimas equipes se enfrentam. Quem vencer garante a outra vaga para a próxima fase.

Jogos desta quinta-feira, 29

Futsal livre – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Zantão 0x7 Ponta Russa (Grupo F)

20h15- Poço Fundo 0x7 Bateas (Grupo G)

21h15 – Souza Cruz 2×2 1º de Maio (Grupo H)

Futebol suíço sênior (Grupo A) – Jogos no Clube Guarani

19h30 – Steffen 1×1 São João

20h30 – Guarani 0x1 Souza Cruz *(WO)

Jogos desta sexta-feira, 30



Futsal livre – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Rua Nova Trento x Santa Rita (Grupo A)

20h15 – São Pedro x São Luiz (Grupo A)

21h15 – Santa Terezinha x Rio Branco (Grupo B)

Futebol Suíço livre

Grupo B (Jogos no Cedrense)

19h30 – Águas Claras x Tomaz Coelho

20h30 – Volta Grande x Dom Joaquim

Grupos C e D (Jogos no Santos Dumont)

19h30 – Santa Rita x Poço Fundo (Grupo C)

20h30 – Zantão x Santa Luzia (Grupo D)