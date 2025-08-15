Ponte da Cristalina, entre Brusque e Guabiruba, é interditada após rompimento de cabo

A ponte Carlos Decker, conhecida como ponte da Cristalina, entre Brusque e Guabiruba, foi interditada na noite desta quinta-feira, 14, pela Defesa Civil, após o rompimento de um cabo de aço.

Equipes do órgão das duas cidades estiveram no local para a interdição.De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Edevilson Cugiki, a situação foi comunicada por meio de vereadores.

“Chegando ao local, verificamos o rompimento e a necessidade de interdição da ponte até que seja feita a manutenção. A travessia está liberada apenas para pedestres e ciclistas. Para veículos, o risco é extremamente alto”, alertou.

A interdição foi sinalizada com quatro cavaletes, pedras, duas estacas e fita zebrada. Até o momento não há previsão para a liberação da ponte, que seguirá fechada até a conclusão dos reparos necessários.

