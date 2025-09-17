Ponte de madeira no Cedro Alto, em Brusque, será interditada nesta sexta-feira

A ponte de madeira localizada na rua Otaviano Rosa, no bairro Cedro Alto, será interditada nesta sexta-feira, 19, para manutenção. A localidade é conhecida como estrada geral do Taquaruçu.

De acordo com a Secretaria de Obras, será necessária a interdição total da ponte das 08h às 11h da manhã.

A pasta recomenda que os moradores busquem rotas alternativas. Caso não haja alternativas viáveis, sugerimos que antecipem seus deslocamentos ou aguardem a conclusão dos trabalhos.

