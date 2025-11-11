Ponte de madeira será instalada no Águas Claras, em Brusque, após ampliação de obra

Uma ponte de madeira será instalada na rua Guilherme Kreidlow, no bairro Águas Claras, em Brusque, após a Secretaria de Obras identificar a necessidade de uma intervenção mais ampla durante os trabalhos de recuperação da cabeceira da ponte existente no local.

A prefeitura explica que, com o avanço dos serviços, percebeu-se que a obra exigia mais do que o previsto inicialmente. Por isso, a estrutura provisória será montada para garantir a passagem de veículos durante o período de execução.

A ponte temporária será destinada apenas ao trânsito de veículos leves, ficando proibida a circulação de caminhões e veículos pesados. A previsão da prefeitura é concluir todos os trabalhos em até quatro dias, restabelecendo completamente o tráfego na via.

Leia também:

1. Justiça Eleitoral de Brusque realiza atendimento a moradores do bairro Volta Grande

2. Governador anuncia construção de bunkers em escolas de SC para proteger alunos durante desastres climáticos

3. Hortênsias e amor à natureza definem o jardim de moradora em Brusque

4. Identificado jovem que morreu afogado na Praia Brava, em Itajaí

5. Mulher realiza desejo e dá à luz dentro de casa em Brusque



Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

