Ponte de madeira será instalada no Águas Claras, em Brusque, após ampliação de obra
Recuperação da cabeceira de ponte localizada na via necessitou de intervenção maior
Uma ponte de madeira será instalada na rua Guilherme Kreidlow, no bairro Águas Claras, em Brusque, após a Secretaria de Obras identificar a necessidade de uma intervenção mais ampla durante os trabalhos de recuperação da cabeceira da ponte existente no local.
A prefeitura explica que, com o avanço dos serviços, percebeu-se que a obra exigia mais do que o previsto inicialmente. Por isso, a estrutura provisória será montada para garantir a passagem de veículos durante o período de execução.
A ponte temporária será destinada apenas ao trânsito de veículos leves, ficando proibida a circulação de caminhões e veículos pesados. A previsão da prefeitura é concluir todos os trabalhos em até quatro dias, restabelecendo completamente o tráfego na via.
