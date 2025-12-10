Ponte do Guarani, em Brusque, será interditada nesta quinta-feira para obras

A Ponte do Guarani, em Brusque, será interditada a partir das 13h desta quinta-feira, 11, para a instalação de uma nova adutora que ligará a captação de água à Estação de Tratamento Central.

Motoristas que precisarem acessar a rua General Osório devem utilizar a rua Ourides Schwartz como alternativa. Os trabalhos devem seguir durante a tarde, e a liberação da ponte deve ocorrer ainda no mesmo dia.

A obra está sendo realizada fora do horário de pico para minimizar os impactos no trânsito. “Já concluímos a maior parte da obra, que foi a implementação da tubulação. Agora estamos realizando a ligação das extremidades”, explica o diretor-geral de Operações, Ruan Reis.

