Ponte do Guarani tem nova interdição neste sábado em Brusque

Na manhã deste sábado, 13, a partir das 8h, a ponte do Guarani vai ser interditada para a continuação de trabalhos de obras que começaram na quinta-feira, 11.

A obra está sendo realizada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque e se trata da instalação dos suportes que irão receber a tubulação de uma nova adutora.

Motoristas que precisarem acessar a rua General Osório devem utilizar a rua Ourides Schwartz como alternativa. Os trabalhos devem seguir durante a tarde, e a liberação da ponte deve ocorrer ainda no mesmo dia.

“A obra está avançando no ritmo esperado e ainda nesta semana vamos finalizar esta etapa tão importante. O local continuará sinalizado até o fim das obras, então pedimos que trafeguem com cuidado”, destaca o diretor-geral de Operações do Samae, Ruan Reis.

