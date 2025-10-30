Ponte do Pilolo, em Brusque, será interditada neste fim de semana para obra de drenagem no lote 2 da Beira Rio

O acesso à rua Guilherme Alberto Frederico Hoeffelmann, no bairro Rio Branco, através da ponte do Pilolo, ficará totalmente interditado nos dois sentidos a partir das 7h desta sexta-feira, 31, até as 18h de domingo, 2.

A interdição é necessária para a instalação de uma caixa de drenagem que vai unificar o sistema pluvial da via com a drenagem da obra da Beira Rio, Lote 2.

Embora a estrutura seja pequena, sua profundidade exige uma escavação maior para acesso e concretagem. “Esse tempo é o ideal para que possamos escavar, localizar a tubulação existente, confeccionar a caixa e permitir que o concreto tenha o tempo adequado de cura antes do reaterro”, explica o técnico em edificações Diego Augusto Martins Siqueira.

A execução do serviço está sendo acompanhada pela equipe técnica de engenharia da Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE), com apoio da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram).

Para garantir a segurança e a orientação dos condutores durante o bloqueio, as equipes de sinalização da Setram já estão mobilizadas para instalar placas informativas e de desvio.

“A sinalização será instalada de forma preventiva nas vias de acesso, para garantir que os condutores sejam informados com antecedência e possam planejar rotas alternativas”, afirma o diretor de sinalização da Setram, Deivison Ricardo Casagrande.

Durante a interdição, quem precisar acessar a rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, poderá utilizar a ponte da rua João Bianchini, no Dom Joaquim, que permanecerá liberada para o tráfego.

A Setram orienta os motoristas a evitarem o trecho durante o período da obra e a seguirem as placas e orientações da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) no local.

