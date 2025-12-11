Ponte do Pilolo, em Brusque, será totalmente interditada nesta sexta e sábado

Nesta sexta-feira, 12, e sábado, 13, a ponte do Pilolo, localizada na rua Guilherme Alberto Frederico Hoefelmann, no bairro Rio Branco, ficará totalmente interditada para a circulação de veículos, das 7h às 17h. A passagem para pedestres estará liberada.

De acordo com a prefeitura, a intervenção é necessária para a execução dos serviços de reforço do pavimento no acesso à ponte do Pilolo e tem como objetivo aprimorar a capacidade estrutural da via, assegurando mais segurança, durabilidade e melhores condições de tráfego.

“Nesta etapa, serão realizados os trabalhos de preparação e reforço da base. A aplicação da nova camada de pavimento está programada para a próxima semana, finalizando a melhoria do trecho e assegurando melhores condições de tráfego aos usuários”, comentou o engenheiro civil e fiscal da obra, Abraão Rieg.

Os motoristas que circulam pela região devem redobrar a atenção, seguir a sinalização e utilizar rotas alternativas durante o período de bloqueio.

A realização do serviço conta com o acompanhamento da equipe técnica de engenharia da Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) e com o apoio da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram).

