Ponte do Terminal Urbano é interditada em Brusque

Na manhã deste sábado, 18, a Prefeitura de Brusque comunicou que a ponte Arthur Schlosser, conhecida como ponte do Terminal Urbano está interditada. A estrutura, que conta com um túnel abaixo dela, é localizada no Centro da cidade.

Conforme comunicado, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, solicitou o fechamento da via. Agora, a pasta aguarda vistoria da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura Estratégica.

Ponte interditada

A interdição afeta, principalmente, o tráfego de veículos na rua Pref. Germano Schaeffer, entre o Centro 1 e o Centro 2.

Não foram divulgamos mais detalhes sobre o que motivou a interdição e previsão da reabertura da via.

Leia mais:

GALERIA – Com rio em baixa, confira imagens de Brusque desta manhã de sábado

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: