Ponte do Trabalhador, em Brusque, é interditada temporariamente para reparos em tubulação de esgoto

A ponte do Trabalhador, que liga os bairros São Luiz e Santa Rita, em Brusque, está interditada na manhã desta quarta-feira, 12, para reparos em uma tubulação de esgoto.

O rompimento da tubulação aconteceu na rua João Becker. Moradores do bairro entraram em contato com o jornal O Município na manhã desta terça-feira, 11, para reclamar de um buraco que se abriu na pista. Segundo as denúncias, um cheiro de gás também começou a sair do buraco, mas o secretário informou que não há tubulação de gás no local.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos de Brusque, Ivan Bruns, a interdição deve seguir até por volta de 10h20.

Leia também:

1. Falta de limpeza e conservação: moradores de Brusque cobram manutenção no Parque das Esculturas

2. MP-SC instaura inquérito civil para apurar superlotação no Hospital Imigrantes

3. Vereadores votam contra requerimento que sugere construção de posto policial no Águas Claras

4. Sofá, colchão, móveis e mais: descarte irregular deixa lixo a céu aberto em terreno no Paquetá, em Brusque

5. Jovem que roubou farmácias em Brusque e Nova Trento é preso e explica à polícia motivo de cometer assaltos

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: