Ponte em construção quase é atingida pelo rio, entre o Rio Branco e o Souza Cruz

Muitos moradores de Brusque questionaram a obra da nova ponte do Rio Branco, que ainda está sendo construída como ligação ao bairro Souza Cruz e, consequentemente, ao Dom Joaquim.

Com a elevação do rio, a água ficou próxima de atingir a estrutura nesta segunda-feira, 5, e levantou-se a hipótese de problemas de vazão no local. Entretanto, o coordenador da execução de obras de infraestrutura do Departamento Geral de Infraestrutura (DGI), Renato de Borba, diz que não há motivo para preocupação.

“Ainda não avaliamos esta situação, mas verificamos que a ponte do Dom Joaquim tem quase a mesma altura de vazão, mas com diferencial de que lá o vão da ponte é bem menor. A área de vazão da ponte em construção é maior do que na ponte do Dom Joaquim”.