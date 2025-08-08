Na tarde de 8 de agosto de 1980, enquanto o cotidiano de Brusque transcorria com aparente normalidade, a ponte Irineu Bornhausen seria palco de um acontecimento inesperado que interromperia bruscamente o ritmo da cidade.

Por volta das 15h30 daquela sexta-feira, a passagem que conectava vias centrais da cidade desabou de forma inesperada, levando consigo 13 veículos que estavam sobre ela.

Apesar da magnitude do acidente, não houve vítimas fatais — um alívio que então contrasta com o susto e o caos que se instauraram.

Agora, passadas exatas quatro décadas e meia, esta sexta-feira, em 8 de agosto de 2025, ressurge como um marco de memória e reflexão.

Neste mesmo dia, a lembrança daquele episódio retorna com intensidade — não apenas como registro histórico, mas como testemunho da resiliência e da sorte que marcaram profundamente o cotidiano brusquense.

Entre os motoristas que estavam sobre a ponte no exato momento da queda, o brusquense Gilberto Cardeal então revive os segundos que separaram a normalidade do inesperado.

A caminho da ponte

Naquela tarde, Cardeal conduzia sua Brasília bege pela avenida Lauro Muller, em direção ao Centro.

Antes de seguir viagem, parou para abastecer no antigo posto Shell, localizado próximo à cabeceira da ponte. Ao sair, um gesto de gentileza mudou o curso dos acontecimentos.

“Quando fui sair, um outro motorista que vinha pela Lauro Muller e tinha preferência, gentilmente parou seu veículo para que eu pudesse pegar a geral. Aproveitei a oportunidade e, sem demora, virei à esquerda para entrar na ponte”, relembra.

Foi justamente essa cortesia que o colocou sobre a estrutura, segundos antes de sua queda.

A queda da ponte

“Ironicamente, foi por causa dessa gentileza que acabei estando sobre a ponte no momento da queda.” Não fosse por isso, era ele quem estaria sobre ela naquele instante”, conta.

O que se seguiu, pois, foi um misto de confusão e incredulidade.

“Quando a ponte começou a descer, pensei, num primeiro momento, que tivessem sido os pneus do carro esvaziando. Só quando a estrutura foi parar lá dentro do rio é que me dei conta do que de fato havia acontecido”, explica.

O nível baixo do rio Itajaí-Mirim, no momento do ocorrido, foi decisivo para que o acidente não se transformasse em tragédia.

Os motoristas, ainda atônitos, começaram a sair de seus veículos, trocando olhares de espanto e alívio.

“Todos ainda muito assustados com o que recém havia acontecido”, complementa Cardeal.

Nova ponte

A ponte que desabou foi substituída apenas em setembro do ano seguinte, marcando o início de uma nova fase estrutural na cidade.

Anos mais tarde, essa nova travessia daria lugar à atual ponte estaiada — hoje reconhecida como um dos principais símbolos da modernização urbana local.

Ainda assim, a lembrança da queda permanece como um marco indelével — não apenas no campo da engenharia, mas também no imaginário coletivo, onde se entrelaçam memórias e emoções.

Imagens históricas

Para reviver esse capítulo emblemático da história de Brusque, uma galeria de fotos históricas está disponível no fim desta edição, logo após os anúncios.

As imagens então revelam detalhes da estrutura, dos veículos envolvidos e dos rostos que testemunharam o inesperado.

Com efeito, vale a pena conferir — cada fotografia, por meio de seus detalhes, carrega o peso e a emoção de um momento que jamais será esquecido.

Galeria de fotos

*Créditos: Acervo Particular de Érico Zendron/Brusque Memória >>

