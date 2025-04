A Ponte Preta volta a disputar a Série C 35 anos após sua única participação, em 1990. Apesar de não ter se classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, a campanha foi boa, com seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. Só fez menos pontos que São Bernardo, Palmeiras e Corinthians.

O grande problema dos primeiros meses de 2025 foi a eliminação para o Concórdia na primeira fase da Copa do Brasil. Desde aquela derrota de virada no Oeste catarinense em 26 de março, a Macaca não voltou a campo.

A base da equipe deve ser mantida para a Série C, com a adição de diversos reforços, selecionados nos estaduais. Entre eles, está o atacante Diego Tavares, ex-Brusque, que jogou o Paranaense pelo Paraná.

Destaques



Jean Dias: o atacante deu um salto na parte final da carreira. Em 2023, se destacou no Caxias e foi para o Internacional. Passou a temporada 2024 no Paysandu, com quase 50 jogos. Em 2025, acumula três gols em 12 jogos pela Ponte Preta.



Éverton Brito: está em sua segunda temporada no clube. É um dos artilheiros da equipe no ano, com três gols em 12 jogos.



Léo Oliveira: voltou ao Brasil para a temporada 2025 após passagem pelo futebol de Israel. O volante de 28 anos tem duas assistências pela Ponte nos 11 jogos que disputou até aqui. Era conhecido como Léo Índio, mas mudou o nome para não ter associação com o arquirrival Guarani.

Chegaram: Ricardo Oliveira (atacante – Carajás-PA), Daniel Santos (zagueiro – CRAC-GO), Gustavo Vintecinco (atacante – Goiânia), Diego Tavares (atacante – Paraná), Toró (atacante – Botafogo-SP), Wanderson (zagueiro – CSA), Matheus Kayzer (goleiro – Brasiliense) e Danrlei Santos (zagueiro – CRAC-GO)

Saíram: Nilson Júnior (zagueiro – Operário-PR)



Associação Atlética Ponte Preta

Campinas (SP)

Fundação: 11 de agosto de 1900

Estádio: Moisés Lucarelli (próprio) – 17.728 lugares

Presidente: Marco Antônio Eberlin

Técnico: Alberto Valentim

Material esportivo: Diadora

Principais títulos: 2 estadual segunda divisão (1969 e 2023)

Vs. Brusque: 6J, 3V, 1E, 2D, 9GP, 4GC

Copa do Brasil: 1ª fase (eliminada pelo Concórdia)

Paulista: 9º

Ex-Brusque: Bruno Lopes, Diego Tavares e Jean Dias

Foto: Éverton Brito (esq.) tem três gols em 12 jogos na temporada | Marcos Ribolli/AA Ponte Preta

Fotos destaques: Marcos Ribolli/AA Ponte Preta

