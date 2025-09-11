O confronto Ponte Preta x Brusque começa às 19h deste domingo, 14, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). É um jogo válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C.



A partida tem transmissão no canal SportyNet+ 2 e na plataforma de streaming DAZN. O canal Sportynet (antigo Nosso Futebol) costuma estar incluso em alguns pacotes de TV por assinatura. Os canais +, +2 e +3 são acessíveis por meio de pacote adicional.

Na Claro TV, há os canais 567 HD, 217, 218 e 219 SD e 717, 718 e 719 HD. É possível assistir também plataforma Claro TV+.

Pela Sky, os canais Nosso Futebol são 202 SD e 602 HD, além dos 220, 221 e 222 SD e 620, 621 e 622 HD. É possível assistir também plataforma Sky+.

Na ItTV, o SportyNet está disponível no canal 304, e os canais + são 300, 301 e 302.

Ponte Preta x Brusque em tempo real

Acompanhe Ponte Preta x Brusque, pelo Brasileiro Série C, com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

Retrospecto

7 jogos oficiais

3 vitórias do Brusque

1 empate

3 vitórias da Ponte Preta

8 gols do Brusque

10 gols da Ponte Preta

No confronto da primeira fase, o Brusque venceu a Ponte Preta por 4 a 1 no Moisés Lucarelli. Biel, Thomaz (duas vezes) e João Veras marcaram para o Marreco, enquanto o gol da Macaca foi de Wanderson. A partida teve o volante Dudu, da Ponte, expulso aos seis minutos do segundo tempo.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque:

