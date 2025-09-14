Ponte Preta x Brusque: jogo da segunda fase da Série C 2025 em tempo real
Partida começa às 19h no Moisés Lucarelli
Partida começa às 19h no Moisés Lucarelli
Ponte Preta x Brusque
Ponte Preta x Brusque
Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon, Arthur; Luiz Felipe, Léo Oliveira; Jonas Toró, Elvis, Bruno Lopes; Jeh
Técnico: Marcelo Fernandes
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Olávio
Técnico: Bernardo Franco
Reservas da Ponte Preta: Pedro Rocha, Edson, Diego Tavares, Miguel, Matheus, João Gabriel, Lucas Cândido, Gustavo Telles, Leocovick, Kevyn, Lucas Emanuel e Pedrinho
Reservas do Brusque: André Luiz, Danielzinho, Roberto, Maurício, Alex Ruan, Bernardo, Jhonny Lucas, Thomaz, Adrianinho, Clinton e Douglas.
Aguarde alguns segundos para o carregamento do painel abaixo.
Se tiver problemas para carregar, clique em “exibir versão não AMP” no rodapé da página
A página atualiza automaticamente. Se sentir necessidade, atualize manualmente.
↓
↑
Campeonato Brasileiro – Série C
Segunda fase – segunda rodada
Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
Trio de arbitragem (MG): André Luiz Skettino Policarpo Bento, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Pablo Almeida da Costa.
Quarto árbitro: Rodrigo Brand da Silva (RS)
Quinto árbitro: Bruno Silva de Jesus (SP)
VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE), auxiliado por Jucimar dos Santos Dias (BA)
Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: