Ponte Preta x Brusque

Ponte Preta x Brusque

Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon, Arthur; Luiz Felipe, Léo Oliveira; Jonas Toró, Elvis, Bruno Lopes; Jeh

Técnico: Marcelo Fernandes

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Olávio

Técnico: Bernardo Franco

Reservas da Ponte Preta: Pedro Rocha, Edson, Diego Tavares, Miguel, Matheus, João Gabriel, Lucas Cândido, Gustavo Telles, Leocovick, Kevyn, Lucas Emanuel e Pedrinho

Reservas do Brusque: André Luiz, Danielzinho, Roberto, Maurício, Alex Ruan, Bernardo, Jhonny Lucas, Thomaz, Adrianinho, Clinton e Douglas.

Aguarde alguns segundos para o carregamento do painel abaixo.

Se tiver problemas para carregar, clique em “exibir versão não AMP” no rodapé da página

A página atualiza automaticamente. Se sentir necessidade, atualize manualmente.

↓



↑

Ponte Preta x Brusque

Campeonato Brasileiro – Série C

Segunda fase – segunda rodada

Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Trio de arbitragem (MG): André Luiz Skettino Policarpo Bento, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Pablo Almeida da Costa.

Quarto árbitro: Rodrigo Brand da Silva (RS)

Quinto árbitro: Bruno Silva de Jesus (SP)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE), auxiliado por Jucimar dos Santos Dias (BA)

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave:

