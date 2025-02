Ponte reformada do Maluche pode ter “rachaduras” em processo natural ao longo do tempo; entenda

A ponte Antônio Nicolau Maluche, que recebeu reparos na estrutura recentemente, pode registrar “rachaduras” ao longo dos próximos dias. No entanto, o processo é natural. O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), publicou um vídeo sobre o assunto no Instagram no sábado, 22.

De acordo com o chefe do Executivo, isso ocorrerá em razão da junta de dilatação. Trata-se de um espaço que permite a movimentação da estrutura. Como a ponte foi revitalizada, um novo asfalto foi colocado, e a tendência é que o material abra com o tempo em meio a este processo natural.

“A junta de dilatação vai começar a abrir e gerar um barulho no asfalto, um solavanco, que ouvimos quando passamos por qualquer ponte da cidade”, relata. “Em alguns dias, as pessoas irão notar”.

A laje da ponte não é uma peça única. São várias peças conectadas entre si. Ainda conforme o prefeito, este processo ocorre devido a temperatura, peso e outros fatores que fazem a estrutura movimentar de forma natural.

Recuperação da ponte

A obra de recuperação da ponte do Maluche começou em 26 de dezembro e foi concluída na semana passada. A reabertura aconteceu no dia 21 de fevereiro, aproximadamente um mês antes da previsão inicial. A prefeitura justifica a reforma sob argumento de que a ponte apresentava risco de colapso. O trânsito ficou caótico no período de interdição.

