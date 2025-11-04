Ponte restaurada ganha arte e se torna atrativo turístico, em Guabiruba

Agora, quem sobe o Morro do São José pelo bairro Planície Alta, em Guabiruba, encontra uma nova atração logo na chegada. A ponte de acesso foi restaurada pela artesã Marilise B. Teixeira, professora de bauernmalerei na Fundação Cultural do município.

A pintura foi realizada pela artesã e professora da Fundação Cultural. O trabalho decorou a madeira da ponte com delicadas flores, folhas e arabescos, características da técnica bauernmalerei.

A técnica do bauernmalerei, que em alemão significa “pintura camponesa”, é uma arte tradicional das zonas rurais da Europa Central, especialmente da Alemanha, Áustria e Suíça. A intenção é que as pinceladas delicadas e coloridas transformem objetos simples em peças cheias de história e sentimento.

As mensagens gravadas na ponte dizem: “Morro do São José – caminho de fé, natureza e paz” e “Volte sempre – leve a paz que encontrou aqui”.