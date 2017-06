Pontilhão do Centro de Vidal Ramos é levado pelo rio Itajaí-Mirim

O pontilhão do início da avenida Jorge Lacerda, no Centro de Vidal Ramos, foi levada pelas águas do rio Itajaí-Mirim na noite deste domingo, 4. O local é conhecido como “ponte do macaco”.

O rio atingiu 4,96 metros de nível às 22h30, de acordo com o Ceops/Furb. Às 23h, já havia baixado para 4,90 metros. O tempo varia entre pancadas de chuva fortes e estiagem.