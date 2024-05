Uma mulher foi socorrida pela polícia após enviar uma mensagem anônima de socorro em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. “Por favor, ele vai me matar”, escreveu a mulher. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira, 9.

Segundo a Polícia Civl, a mulher enviou uma denúncia pelo Sistema Único de Denúncias da Polícia Civil. Ela denunciou que estava sendo agredida pelo ex-marido e pediu ajuda. “Pode me ajudar, por favor? Meu ex marido está me agredindo, mas onde moro não pega rede pra ligar. Por favor, ele vai me matar”, escreveu a vítima.

A denúncia foi enviada no início da noite. Segundo a Polícia Civil, por temer pela própria vida, a vítima não teve tempo de se identificar no sistema de disque-denúncia e passou poucas informações de contato e não informou a localização.

Com isso, agentes da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami), do Núcleo de Inteligência Regional de Ituporanga e da Polícia Militar iniciaram investigações para identificar quem seria a vítima e o local onde as agressões estariam ocorrendo.

Rápida ação

Rapidamente, a polícia localizou a vítima e foi até a casa dela. No local, encontrou a mulher chorando e com lesões corporais. O ex-marido, de 27 anos, estava no local e foi preso em flagrante por lesão corporal em situação de violência doméstica contra a mulher.

Como denunciar

As denúncias à Polícia Civil podem ser feitas através do Disque Denúncia 181 e do WhatsApp (48) 9-8844-0011.

